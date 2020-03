Detenido por audios de saqueos a supermercados se abstuvo de declarar

El hombre será procesado por los hechos punibles de amenaza de hecho punible e incitación a cometer hecho punible, informó el Ministerio Público.

Una investigación fiscal y policial se abrió con relación a un audio difundido, el cual refiere sobre saqueos a supermercados en la ciudad de Luque, Departamento Central, e instiga a otras personas a cometer un delito.

El sospechoso se presentó este viernes ante la sede del Grupo Lince y quedó detenido.

"Fue una conversación sin pensar", expresó

González manifestó que estaba en su vivienda "tomando algo" y que el audio divulgado fue una conversación con un compañero de trabajo, algo que dijo "sin sentido y sin pensar".

"Estoy afectado, fue un audio sin sentido, pido perdón a todo Luque, vamos a ver qué pasa en las próximas horas", expresó en conversación con un medio local.

El hombre dijo que se entregó a las autoridades para que no empeoren las cosas.

"Fue un golpe duro, yo no tengo antecedentes, no le debo a nadie, me golpeó un montón, no sé como recorrieron los audios", lamentó.

Contó que conversó con su amigo, quien le negó que haya viralizado los audios de WhatsApp y aseguró que en ningún momento pensó en realizar los hechos que había manifestado.

Se esperan más detenidos

El ministro del Interior, Euclides Acevedo, informó que se identificó a los responsables de los audios y aclaró que ya se hizo la denuncia pertinente del caso al Ministerio Público, por lo que se espera que los mismos sean detenidos en las próximas horas.

Acevedo sostuvo que no se puede jugar con la ciudadanía, cuando lo que se necesita es calma y sensatez para salir de esta crisis sanitaria originada tras el brote del Covid-19.

Ante el posible caso de que se registren hechos de vandalismo, afirmó que los organismos de seguridad del Estado tienen establecidos planes de contingencia.