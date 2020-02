Denuncian que Friedmann aún no informó sobre cultivo de cáñamo a productores

Calixto Zárate, secretario general de la Unión Agrícola Nacional, señaló que una institución tan importante como el MAG no puede estar dirigida por una persona que no posee conocimiento sobre el rubro agrario.

"No se puede trabajar con pura teoría; (el ministro de Agricultura, Rodolfo) Friedmann no puede estar al frente de una cartera tan técnica y tan importante, necesitamos un técnico que esté día a día con los productores, desde el gabinete no se hace nada", indicó Zárate.

Igualmente, manifestó que hay diversas instituciones con las mismas funciones y a la hora de trabajar ninguna de ellas realiza alguna acción, por la que hace falta una planificación de acuerdo a las necesidades y problemas del campo, de los productores.

Además, indicó que las políticas públicas implementadas por el Gobierno "no son efectivas".

Zárate informó que los productores solo conocen del estado de la producción del cáñamo industrial a través de las publicaciones de los medios de comunicación, ya que ningún representante del ministerio se acercó a ellos durante estos meses.

Así también, manifestó que en el país no existe no existe un registro único de las familias que se dedican a la agricultura. "No existe un registro único, por ende las instituciones no saben en realidad quiénes nos dedicamos a la agricultura familiar y otra vez los fondos de ayuda se distribuyen entre amigos", aseguró.

Manifestó que no les sorprendería que el cultivo de cáñamo haya sido solo un anuncio para impresionar.

Autoridades del MAG desconocen sobre la denuncia

El asesor del Ministerio de Agricultura y Ganadería, Santiago Bertoni, en comunicación con Última Hora, señaló que desconoce de la denuncia existente por parte de los pequeños productores sobre el cultivo de cáñamo.

Indicó que hasta el momento no existe ningún tipo de informe, ya que la plantación se encuentra en una fase experimental. "Tenemos que pasar los ciclos para poder emitir un informe sobre el estado de la planta", enfatizó Bertoni.

La plantación se encuentra siendo tratada en cinco departamentos del país: Itapúa, San Pedro, Canindeyú, Guairá y Presidente Hayes.

Así mismo, Bertoni comentó que el decreto reglamentario para la producción controlada de cáñamo fue promulgado en octubre del año pasado, por lo que aseguró que es "demasiado pronto" para obtener un resultado a tan corto plazo.

"Cada ciclo lleva aproximadamente unos 120 días de estudio, en este caso se deben realizar dos", señaló. Agregó que entre los meses de setiembre y diciembre se podrá dar a conocer el informe sobre el cáñamo.

“La siembra en los campos de los productores sería en primavera de este año, primero se está haciendo la siembra de la fase experimental y eso lleva su tiempo", refirió.

El presidente Mario Abdo Benítez firmó el 21 de octubre de 2019 el Decreto 2725, por el cual se establecen las condiciones generales para la producción del cáñamo.

El proyecto fue impulsado desde el Ministerio de Agricultura y Ganadería, donde la normativa establece un máximo de dos hectáreas por familia y se estima que 25.000 familias pueden trabajar en el rubro durante el primer año de producción.