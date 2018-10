Denuncian ante Fiscalía amenaza de muerte a titular del SPP

"Me amenazaron de muerte. Tengo miedo y voy asegurarme de mi seguridad y la de mi familia. Así también, no voy a parar hasta que mis hijas accedan a los mismos derechos que los hombres y gocen de una vida libre de todo tipo de violencia (sic)" , tuiteó este miércoles Noelia Díaz Esquivel, secretaria general del Sindicato de Periodistas del Paraguay (SPP).

De esta forma dio a conocer la amenaza de muerte que recibió tras compartir, también en su cuenta de Twitter, la marcha que se realizó este martes exigiendo castigo por el crimen de Dalma María Rojas.

La denuncia ya fue presentada por el Sindicato de Periodistas del Paraguay (SPP) ante la Comandancia de la Policía Nacional y se solicitó la aplicación del protocolo de seguridad para periodistas en alto riesgo. Asimismo, la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy) formalizó la denuncia ante el Ministerio Público

"@noeliadiazesqui sinceramente con el perdon de la lucha que hacen y con el perdon de los paraguayos/as vos si necesitas que se te asesine y me encantaría asesinarte y hacerte tira de asado, luego de eso me voy a la cárcel feliz. Y lo voy a hacer, te voy a encontrar (sic)", fue el tuit enviado desde la cuenta Chofer del Dakar @LicPique.

En otro tuit desde la misma se lee "ojala que te agarre Bruno cangry osino te agarro yo sin falta... y la mosca va a volar por tu ojo, por tu culo y por tu tatune y te voy a meter máquina de moler carne... Y te voy a dar de comer a los perros tus restos (sic)".

A estos dos tuits, desde la cuenta de un perfil identificado como Rodrig Gimén (@franjeadou) se respondió: "apoyo la moción @LicPique bazofias marginales estas que justifican tanta barrabasada actuación de terrorismo (sic)".

Aunque no es la primera vez que critican a Noelia por su postura a favor de la lucha feminista, esta es la primera amenaza de muerte que recibe por ello. La secretaria general del SPP espera que este jueves ya sea designado un fiscal y, asimismo, la Policía Nacional disponga el operativo de seguridad para ella y sus hijas.

"Que el miedo no te paralice! ¡Que el miedo no te paralice! ¡Que el miedo no te paralice! Esto es casi como un mantra para mí. Un mantra en un país en donde luchar por una vida libre violencia para las mujeres y niñas es considerado un crimen que merece la muerte (sic)", escribió la periodista en su cuenta de Facebook.

Noelia relató que en sus diferentes cuentas de redes sociales compartió que el caso de Dalma se trataba de un feminicido y que su familia fue víctima vinculada a este feminicidio. Agregó que escribió que Dalma fue víctima del machismo que mata hombres, mujeres, niños, niñas, adolescentes.

Asimismo, posteó que el machismo mata cuando pierde su poder sobre lo que considera su propiedad, porque cree que el cuerpo de las mujeres le pertenece "porque nuestros cuerpos son sus territorios de conquista".

Noelia comentó que le trataron de "loca, pelotuda, estúpida, pendeja, ridícula, necesitada sexual, feminazi y muchas otras palabras que forman parte del diccionario de la RAE y que es algo asi como una biblia para algunos y algunas. Y digo esto porque también los y las enfurece cuando uso "Todes" en mis posteos. O sea, utilizar "Todes" es más daniño que herir con adjetivos descalificativos a las personas!!! Juro que no entiendo (sic)", añadió.

En su posteo, la periodista de Unicanal –medio perteneciente al grupo JBB– también indicó lo que de verdad le preocupa, y no solo porque su vida está en peligro: la criminalización de una lucha legítima como lo es el feminismo y una vida libre de violencia de "todes".

"Sí amigues, en medio de los posteos de odio que recibí me amenazaron de muerte. Obviamente bajo un perfil falso, pero alguien esta detrás de ese perfil y tengo MIEDO. Sí amigues, para dos colegas del mismo grupo mediático para el cual trabajo me merezco una patada. Me merezco un despido por luchar por un país menos violento, mas igual, justo y tolerante. Pregunto: ¿acaso mi lucha afecta la calidad de mi trabajo? Creo sinceramente que ese deberia ser el criterio básico a ser analizado (sic)", afirmó.

Desde la Oficina Regional de la Federación Internacional de Periodistas repudiaron el hecho e instaron a las autoridades a tomar medidas de seguridad para proteger a Díaz.