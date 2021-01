Denuncian extraña desaparición de adolescente en Presidente Franco

La joven adolescente responde al nombre de Nahyara Belén Villalba Ayala, es de estatura baja, cutis trigueño y cabello negro.

Su madre, identificada como Celia Ayala, reportó que durante la noche se ausentó de su domicilio por unos 30 minutos y cuando regresó al lugar ya no encontró a su hija.

De acuerdo con el reporte policial, la mujer relató que aparentemente la menor envió un mensaje de texto a su pariente, diciéndole: “Alba, me escondí, pero me van a encontrar. Ayuda, no me dejen sola”.

Posteriormente, envió otro mensaje a su padrastro, señalándole que se encuentra en una zona boscosa, pero no sabe dónde. En el mismo texto, la joven supuestamente pide a su madre que no la dejen de buscar.

Hasta el momento, se desconoce el paradero de la joven y el caso fue comunicado a la fiscala Viviana Sánchez, quien dictó una orden de búsqueda a través de la Policía Nacional.