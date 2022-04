Denuncian desaparición de adolescente de 15 años en Capiatá

La denuncia fue realizada en la comisaría jurisdiccional por su madre, María Liz Igarzábal, en la mañana de esta jornada, al haberse percatado de que su hija no pasó la noche en su casa.

Según el relato que brindó la mujer a través de NPY, el martes la joven estuvo compartiendo con normalidad con su familia, pero dijo que lo único que le llamó la atención fue que un día antes la descubrió mensajeando por redes sociales con un hombre, por lo que le quitó su teléfono por un día.

Las personas que sepan sobre su paradero pueden comunicarse al 911 o al 0982 131566#NPY #NosConecta pic.twitter.com/YeY5cXWdMe — NPY Oficial (@npyoficial) April 6, 2022

“Un día antes de madrugada yo descubrí que ella estaba hablando vía mensaje de Instagram con un muchacho, entonces le quité su celular y ayer, antes de irme a trabajar, le devolví. Hoy le digo a mi hija mayor que le despierte y ya se percata de que no estaba. Rápidamente nos levantamos a buscarle por toda la casa y las calles”, comenzaba la narración de la madre.

Posteriormente, recurrieron a verificar las cámaras de circuito cerrado de la zona, cuyas imágenes revelaron que la joven saltó el portón de su vivienda a la 1.20 de la madrugada y salió caminando con dirección hacia el Stock de la ruta PY02. Araceli iba vestida con un jeans de color claro, calzados blancos y un saquito con gorra.

Asimismo, María Liz relató que seguidamente se fueron hasta la dependencia policial, donde realizó la denuncia y también consiguieron rastrear la ubicación del joven con el que la adolescente estaba en contacto días anteriores.

Sin embargo, al ubicarlo, el joven aseveró que la adolescente no estuvo ni se quedó con él y que este colaboró en todo momento para facilitarles todos los datos con que contaba sobre la ubicación de la adolescente.

“Encontramos la casa del muchacho con el que ella estuvo chateando el día de ayer (martes). Incluso, estuvo toda la noche y madrugada en contacto con él. A las 4.55 de hoy (miércoles), ella le manda un video a él mostrándole dónde estaba y es una estación de servicios que está frente a la construcción de Fortis, en la ruta PY02 de Capiatá”, prosiguió la mujer entre llantos.

Los familiares de la adolescente también fueron hasta dicho emblema, donde pidieron el circuito cerrado del lugar, pero los encargados les manifestaron que la cámara no está funcionando. No obstante, una trabajadora del sitio que estuvo de turno en la noche de la desaparición aseguró que vio a Araceli cuando entró al sanitario del lugar.

Finalmente, la madre dijo que su hija salió de la casa con un teléfono que utilizan en el hogar, pero que el mismo no cuenta con chip, por lo que la única forma de contactarse con el muchacho era vía redes sociales y que hasta había creado otra cuenta para escribir con él.

“Por medio de esa cuenta lo que estamos rogando a Dios que ella le escriba a este muchacho, porque le pidió a él que no me cuente a mí dónde ella iba a estar. Dijo que iba a estar en la casa de una amiga y que iba a seguir en contacto con él. Pero desde las 5.00 (de la madrugada de este miércoles) no volvió a conectarse. Hasta que no prenda el teléfono no podremos rastrear (su ubicación)”, señaló la madre en NPY.

Tras esto, María Liz dejó un mensaje dirigido a su hija Araceli: "Yo quiero que vuelvas, hija. Eso nomás te pido. Nosotros no nos vamos a enojar. Con todo el amor que siempre te dimos, te esperando acá, mi vida".

Ante cualquier información sobre el paradero de la joven, el número para comunicarse con los familiares es el (0982) 131-566.