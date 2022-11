Denuncian contaminación de arroyo por desechos de cárcel de Misiones

Según señalaron los pobladores, esto afecta no solo a los vecinos de dicha compañía, sino también a los de Ysypo Potrero, San Pedro e Isla Tacuara, debido a que las aguas contaminadas terminan desembocando en el río Tebicuary, por lo que exigen una urgente respuesta.

“Esto es un problema de larga data, desde que se instaló la cárcel allí durante el gobierno de (Fernando) Lugo, un año después ya vinieron los problemas, ya no tenemos peces en esa zona, el olor es nauseabundo en el arroyo, nadie se puede bañar allí por la contaminación, no sabemos el agua que tomamos, las vacas que beben agua del arroyo mueren. Ya es insostenible, queremos una solución”, expresó Nicolás Pesoa, uno de los afectados.

Mencionó también que la Junta Municipal de San Miguel y de San Juan Bautista incluso ya declararon de interés sanitario el caso y pidieron urgente intervención de las autoridades pertinentes, pero pese a esto no se han realizado acciones.

Seguidamente, el ciudadano cuestionó a la actual Dirección del penal de Misiones, debido a que a pesar de una orden judicial que se emitió de forma reiterativa, no taponó el ducto por el cual se vierten los desechos.

“Este director no cumple, el 28 ya salió la orden, se hizo el desentendido, fue convocado por la Junta Municipal de San Juan, pero no asistió; el Juzgado volvió a reiterarle, tienen tiempo hasta el sábado para hacer un tajamar y verter allí, hasta que puedan tener su planta de tratamiento, no tienen, por eso largan a nuestro arroyo”, agregó.

Ante esto, Pesoa advirtió que, en caso de un nuevo incumplimiento, los vecinos se manifestarán y como medida de fuerza cerrarán el acceso a la penitenciaría.

De acuerdo con el fiscal del Medio Ambiente Diego Raúl Duarte, tras haber recibido la denuncia, comenzaron a realizar un relevamiento de datos en el cauce hídrico, en conjunto con técnicos del Medioambiente del Ministerio Público.

Se procedió a la toma de muestras del agua, que fueron enviadas al Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN), que tendrá que hacer un análisis y entregar los resultados en unos 10 a 12 días.

Finalmente, el fiscal señaló que durante la toma de muestras estuvo presente el director jurídico de la cárcel de Misiones, quien aseguró que se están llevando a cabo trabajos para evitar verter el agua utilizada en la cocina y los sanitarios al arroyo.