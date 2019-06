Defensa de cura acusado de acoso recusa a jueces y suspende juicio

La defensa del ex cura párroco acusado de acoso sexual recusó este viernes a los magistrados del Tribunal.

Durante el inicio del juicio oral y público contra el ex cura párroco de Limpio Silvestre Olmedo , su defensa presentó varios incidentes, intentando excluir las pruebas presentadas por la Fiscalía y solicitando una pericia sicológica a la joven denunciante, lo que fue rechazado por el Tribunal, informó el periodista Elías Honzi.

Acto seguido, el abogado defensor Rodrigo Yódice recusó a los integrantes del Tribunal, por lo que el juicio fue suspendido.

La abogada de la víctima, Sonia Von Lepel, indicó que formalmente el letrado defensor no recusó a los magistrados por haber rechazado las pruebas, sino por la actitud o decisiones que tomaron para rechazar el incidente. “Palabras más, palabras menos, le recusa porque la decisión del Tribunal no era favorable a sus pretensiones”, expresó a la radio 1020 AM.

Asimismo, dijo que los incidentes ya fueron objeto de análisis en la etapa pertinente de la audiencia preliminar, que es la etapa propia para poder depurar los vicios que pueda tener la causa.

En ese sentido, señaló que el pedido ya fue analizado por una jueza Penal de Garantías y que incluso el abogado defensor recurrió a segunda instancia y fue rechazado.

Finalmente, refirió que el tipo penal de acoso tiene una pena de dos años y que esa es la pena que solicitarán contra el ex párroco, teniendo en cuenta su rol y cuyo comportamiento tiene una doble carga.

El abogado defensor había solicitado que se descarte como prueba una computadora presentada por el Ministerio Público, además del pedido de pericia sicológica contra el párroco.

El Tribunal de Apelación tiene un plazo máximo de 10 días para expedirse sobre la recusación planteada contra los magistrados Óscar Rodríguez Masi, Leticia de Gásperi y Julio César Granada, que conforman el colegiado.

El caso data del año 2016, cuando la víctima se desempeñaba como coordinadora de la pastoral juvenil de la parroquia San José de Limpio y supuestamente el ex párroco, aprovechándose de la confianza que tenía, manoseó a la joven.