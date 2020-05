De 3.000 carreras, por ahora, solo 73 pasaron la prueba de virtualidad

El Consejo Nacional de Educación Superior (Cones) inició esta semana el estudio de las carreras y programas de las entidades educativas que implementarán herramientas virtuales de enseñanza-aprendizaje, durante lo que dure la cuarentena sanitaria, teniendo como parámetro las pautas generales establecidas en la resolución 8 del ente rector.

De las 54 universidades y 36 institutos superiores que hay en el sistema, solo 24 entidades informaron al Cones las ofertas académicas que darían en la modalidad virtual.

De las 24 instituciones que presentaron sus expedientes, solo tres (dos universidades y un instituto superior) han cumplido con lo requerido en el formulario dispuesto por el ente rector en su página web.

Una de las piedras con las que tropiezan las entidades educativas es responder a la pregunta puntual de cómo harán las evaluaciones y bajo qué plataformas digitales.

“Eso de cómo va hacer, tiene que ser verificable y el Cones está estudiando eso para levantar en el catastro; una vez que esa verificación se dé y sea aplicable es que son levantas en el catastro”, explicó Narciso Velázquez, presidente del Cones.

En total, son 73 ofertas académicas las que figurarán en el nuevo registro que presentó ayer el órgano regulador, en el marco de esta suerte de virtualización de las clases presenciales como alternativa contra la diseminación del Covid-19.

El Cones tiene catastrado, en su página web, más de 3.000 carreras habilitadas en el transcurso de las evaluaciones desde 2015, según reveló Haydeé Giménez, directora general del ente rector.

Por lo que esperan que todo el espectro de las universidades y de los institutos superiores vayan acercando la lista de sus carreras de grado y programas de posgrado habilitados que aplicarán herramientas digitales, en tanto, se mantenga la cuarentena.

De lo contrario, figurarán como inactivas en el catastro del Cones y no podrán registrar títulos en el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC). “Si ya vienen dando las clases virtuales sin aprobación del Cones, no son válidas, no van a ser tituladas”, advirtió Velázquez.

Cada institución debe especificar los reglamentos que aplicarán, los cuales deben ser verificables. “No pueden decir, por ejemplo: ‘vamos a utilizar plataformas virtuales’; tiene que especificar qué plataformas, incluso, el Cones puede verificar si esa plataforma está disponible para tal o cual institución”, dijo.

Todavía no tienen plazo de cierre, “pero eso no quiere decir que no se va a cerrar”.

“Estamos pidiendo sobre lo que están haciendo ahora o lo que no están haciendo, esto es urgente”, acotó. El periodo para presentar la lista no pasaría la primera quincena de mayo.