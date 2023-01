"¿De dónde esta gente saca tantas estupideces? Ellos quieren implementar el estacionamiento tarifado para quitarle más jugo a la gente. Es una ridiculez lo que está diciendo este personaje. Ellos están mintiendo, de dónde sacan que estamos cobrando G. 20.000 a G. 30.000", aseveró Gómez al respecto.

Asimismo, aseguró que si bien ya se hizo un relevamiento de datos sobre la cantidad de cuidacoches apostados en las calles de la Capital, son más de 450 y hasta el momento no tuvieron una reunión formal para definir cómo serán incluidos en el proyecto.

Por ello, dijo que no descartan una manifestación y cerrar el microcentro de Asunción como medida de presión, porque son cientos de familias las que serán afectadas si el Municipio implementa el estacionamiento tarifado sin otorgarles una salida para seguir trabajando.

"Hace un mes aproximadamente que tuvimos una reunión con la Municipalidad, pero hasta el momento no tenemos una llamada para una reunión formal. Nosotros estamos indecisos, porque si nos vamos, vamos a llevar 2.000 personas en la Municipalidad y vamos a cerrar el microcentro de Asunción si queremos", afirmó.

Si bien recalcó que tampoco quieren una pelea, afirmó que esperan que cuanto antes se les defina cómo operarán con el sistema de estacionamiento tarifado, cuya implementación está prevista desde febrero de este año.

Vicente Gómez explicó que la intención del gremio es que todos sean contratados como empleados del Consorcio Parxin, pero aseveró que aún se debe estudiar y analizar cuál será la función específica de los cuidadores de vehículos.

Además, manifestó que un inconveniente actual es que solo en Asunción son aproximadamente 700 personas, pero que la empresa solo quiere agarrar a 450, por lo que alrededor de 300 quedarían relegados. Asimismo, dijo que otro problema con respecto a las contrataciones es que hay muchos cuidacoches que ya superan los 60 años.

"Si no nos agarran a los 700, no vamos a aceptar nada. Pero yo no me voy a responsabilizar tampoco de los muchachos si salen y hacen algo, porque acá la gente va a defender su trabajo. Queremos que haya una inscripción directamente en la Municipalidad y que aquellas que estén inscriptas sean contratadas directamente por la empresa", reiteró Gómez.

El jefe de Gabinete, Federico Mora, había asegurado este último lunes que se tiene previsto implementar el estacionamiento tarifado ya en febrero y que el costo del servicio rondará entre los G. 3.000 a G. 4.500 por hora, afirmando que ese monto se está pagando a los cuidacoches en la actualidad por estacionar en las avenidas de Asunción.

La Comuna tenía previsto ejecutar el estacionamiento tarifado entre agosto y setiembre de 2022 sin incluir a los cuidavehículos, pero tras los reclamos del sector, inició un relevamiento y Mora alegó que la cantidad no supera los 450.

Una vez implementado el nuevo servicio, el 60% de las ganancias iría al Consorcio Parxin, el cual ganó un litigio judicial a la Comuna, y el porcentaje restante a la Municipalidad de Asunción.