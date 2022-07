Cuidacoches aseguran que Nenecho les pagó por votos y anuncian medida en su contra

Por ello, el trabajador anunció que el gremio tiene previsto reunirse este lunes 18 de julio, a las 15:00, en la escalinata de Asunción, donde definirán una medida de fuerza contra el jefe comunal. Una de las opciones que manejan es la posibilidad de marchar desde el microcentro hasta la Municipalidad de Asunción.

“Este señor (Nenecho Rodríguez) está mintiendo a la opinión pública, es un mentiroso. Cuando se candidató como concejal nos pagó G. 5 millones para el grupo por votos y ahora hasta ya le está atacando a compañeros que supuestamente no tienen documentos ¡Es una mentira absurda, este es un tipo que está mal de la cabeza!”, refirió ofuscado el referente de los cuidacoches.

En ese sentido, aseguró que los cuidacoches le consiguieron a Nenecho más de 400 votos y que en el grupo no hay indocumentados. Esto lo dijo debido a las declaraciones que realizó Nenecho Rodríguez ante los medios, donde señalaba que el sector no cuenta “ni siquiera con 400 votos”, ya que hay muchos que no tienen cédula.

Por otra parte, Gómez aseveró que con la medida de fuerza que realizarán también seguirán insistiendo en contar con una participación en el proyecto de estacionamiento tarifado que pretende implementar la Municipalidad de Asunción.

“Vamos a seguir peleando por tener una participación en el estacionamiento tarifado, porque hay gente que tiene familias, hijos que deben seguir las escuelas y alimentarse. No pueden dejar a tanta gente sin sustento”, expresó finalmente el representante de los trabajadores informales a Última Hora.

Días pasados, Vicente Gómez ya había manifestado a través de radio Monumental 1080 AM que Óscar Nenecho Rodríguez les propuso una "ayuda" para seguir operando en las calles a cambio de votos, por lo que señaló que el intendente debe cumplir con la promesa que les hizo.

Desde la Municipalidad de Asunción anunciaron que se espera tener listo próximamente un proyecto sobre estacionamiento tarifado, el cual sería implementado entre agosto y setiembre de este año, con un proveedor diferente a la empresa Parxin.

Los cuidacoches, por su parte, plantearon cobrar una parte de la ganancia que llegue a generar el nuevo proyecto, debido a que hay varias familias que dependen de esto. Sobre el punto, el jefe de Gabinete de la Comuna capitalina, Federico Mora, indicó que es necesario ver cómo formalizar al sector.

A partir del 2020 el Municipio ya viene anunciando el mismo proyecto para la capital del país, pero hasta el momento sigue estancado, ante la fallida adjudicación del estacionamiento y al litigio que mantuvo con la firma mencionada, que finalmente contó con un fallo a su favor.