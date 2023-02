Cuerpo hallado en Independencia será sometido a una autopsia

Comentó que un amigo de la familia afirmó que se trata de Daniel Christiaan Bruewer Coetzee, de 75 años, a quien lo identificó por su vestimenta.

Explicó que a simple vista no pudo percatarse de ninguna lesión traumática debido al estado de descomposición del cadáver. El cuerpo será sometido a una autopsia en la morgue judicial de Asunción para conocer la causa de su fallecimiento.

El forense dijo que ningún familiar llegó al lugar en donde fue encontrado el cadáver, solo un amigo de la familia, quien se hizo responsable del cuerpo, informó Richart González periodista de Última Hora.

El cadáver tenía puesto un short, no tenía remera y su amigo reconoció un gorro y su calzado.

Por su parte, Nery Rojas, poblador de la zona que halló el cuerpo, comentó que el hallazgo se produjo alrededor de las 10:30 de este viernes e inmediatamente comunicó el hecho a la Policía Nacional.

El hombre afirmó que conoce al fallecido y que lo reconoció como Daniel Christiaan Bruewer Coetzee. Dijo que el cadáver no tenía una mano y tampoco un pie, que según él, fueron devorados por perros.

El caso

Daniel Christiaan Bruewer Coetzee fue supuestamente secuestrado el domingo pasado en Independencia.

Según los datos, el hombre se comunicó con su esposa y dijo que los captores le piden la suma de USD 300.000. La víctima se encontraba realizando una caminata dentro de su propiedad, ubicada en la misma ciudad, al momento que fue llevado a la fuerza por desconocidos.

El jefe del Departamento Antisecuestro, Nimio Cardozo, manifestó en la tarde de este viernes en conversación con NPY que no cree que el ciudadano haya sido secuestrado con fines extorsivos.

"Toda la vecindad sabía que el señor no tenía las capacidades para poder pagar, difícilmente podamos nosotros llevar por el lado del secuestro extorsivo, tampoco quiero ser irresponsable a estas alturas de estar opinando de ciertas circunstancias o algunas hipótesis que me puedan llevar a generar una desinformación, es bastante amplio el abanico de posibilidades que estamos analizando. Creemos que la intención no fue la de realizar el secuestro extorsivo con fines económicos", expresó el comisario.

Sobre el hallazgo del cadáver en una zona boscosa este viernes, Cardozo comentó que por las características físicas del cuerpo, los investigadores presumen que se trata efectivamente del sudafricano desaparecido.