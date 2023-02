Sudafricano desaparecido: Policía no cree que fue secuestro extorsivo

El jefe del Departamento Antisecuestro, Nimio Cardozo, manifestó en la tarde de este viernes en conversación con NPY que no cree que Daniel Christiaan Bruewer Coetzee, de 75 años, haya sido secuestrado con fines extorsivos en Independencia, Departamento de Guairá.

"Toda la vecindad sabía que el señor no tenía las capacidades para poder pagar, difícilmente podamos nosotros llevar por el lado del secuestro extorsivo, tampoco quiero ser irresponsable a estas alturas de estar opinando de ciertas circunstancias o algunas hipótesis que me puedan llevar a generar una desinformación, es bastante amplio el abanico de posibilidades que estamos analizando. Creemos que la intención no fue la de realizar el secuestro extorsivo con fines económicos", expresó el comisario.

Sobre el hallazgo de un cadáver en una zona boscosa de Independencia este viernes, Cardozo comentó que por las características físicas del cuerpo, los investigadores presumen que se trata efectivamente del sudafricano desaparecido.

"El aspecto físico y la ropa con la que encontramos a esta persona nos hace presumir que sea él, pero la última palabra tienen los forenses y Criminalística para que oficialmente puedan darnos la identidad, pero eso es una cuestión más procedimental. Nosotros creemos que es la misma persona", expresó.

El jefe policial dijo que desde un comienzo "esto fue un secuestro atípico" si es que siquiera se puede considerar el caso como un secuestro.

Comentó que después de cada secuestro los policías de Antisecuestro acostumbran a hacer un análisis de lo que ocurrió y en este caso no encuentran ningún patrón anterior o característica similar a la situación del sudafricano.

En primer lugar, explicó que haciendo un análisis financiero de esta persona, no tiene la capacidad de pagar los USD 300.000 que fueron solicitados en el día, minutos después de haber sido tomado.

Comentó que en la primera comunicación los captores exigieron el pago de USD 300.000 y luego de la comunicación de la víctima el celular ya no volvió a ser activado.

"Empezamos a analizar qué patrón podíamos nosotros encontrar, pasaron 72 horas que no había ninguna conversación, no había ningún dato, encontramos nosotros un lugar donde presumimos que se le pudo haber agarrado al señor y se le pudo haber extraído cruzando toda una plantación de maizal, hoy en día estamos confirmando que estábamos en lo cierto porque conduce a esta zona donde hoy encontramos el cuerpo", agregó.

Comentó que cuando llegaron al lugar y se entrevistaron con la esposa y la hija empezaron a analizar cómo ocurrió, al día siguiente realizaron el trabajo de campo y se dieron cuenta que no era "algo típico ni algo normal".

Manifestó que analizando los casos de secuestros ocurridos, el único caso que asocian era con el caso del secuestro de Alecio Dresch, de 73 años, y su nieto de 12m quienes fueron secuestrados el 23 de octubre del 2017 en la colonia Margarita del distrito de Nueva Toledo, Departamento de Caaguazú.

Recordó que en aquel secuestro fueron responsables personas muy cercanas, familiares, y vecinos de las víctimas quienes ya están todos condenados.

Se aguardan los trabajos técnicos para confirmar la identidad del cuerpo encontrado.