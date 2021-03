Salió a la luz que la enfermera, además de ser sindicalista del hospital, es también candidata a concejal por el Movimiento Orden Republicano, liderado por el actual intendente de la capital, Óscar Nenecho Rodríguez.

Le puede interesar: Viceministro Rolón se quiebra tras escuchar testimonios en el Ineram

Las reacciones al respecto no se hicieron esperar en las redes sociales y varios usuarios repudiaron que la profesional de blanco hiciera "campaña política" en medio de la crítica situación del Ineram, que está desbordado por la ocupación de camas en Cuidados Intensivos y el abastecimiento casi nulo de medicamentos esenciales.

Embed Recordó su lucha sindicalista y lo encaró



️ "Por esto nosotros luchamos siempre, hacele caso a esta gente, quedate acá con nosotros. Vamos a vender nosotros nuestro auto, pero vamos a darles medicamento" Lic. Eva Caje al Dr. Julio Rolón.#NPY pic.twitter.com/DMGBFwWygd — NPY Oficial (@npyoficial) March 4, 2021

Caje tomó notoriedad pública cuando el viceministro de Salud, Julio Rolón, acudió el jueves al Ineram y fue asediado por familiares de pacientes del hospital ante la falta de medicamentos, que se ven obligados a comprar en elevados costos.

Rolón, en medio de ese tenso ambiente, tras escuchar los testimonios de la gente, en un momento se quebró y pidió disculpas por la situación que estaban pasando. Posteriormente, apareció Eva Caje en escena para defender al doctor Rolón, ocasión que fue captada por las cámaras de varios medios de comunicación.

Caje 2.jpg Una de las fotos publicadas por la candidata a concejala en su perfil de Facebook. Se trata de un evento proselitista donde repartió medicamentos. Foto: Facebook de Eva Caje.

La enfermera encaró al viceministro recordándole su lucha como sindicalista para que los pacientes no tuvieran que pasar penurias. "Por esto nosotros luchamos siempre, hacele caso a esta gente, quedate acá con nosotros. Vamos a vender nosotros nuestro auto, pero vamos a darles medicamentos", alentó.

Eva Caje.jpeg Eva Caje, es candidata a concejal por Asunción por el movimiento liderado por Óscar Rodríguez. Foto: Raúl Cañete.

"Acá co nadie viene a hacer política. La política es vyresa (de poca importancia), no queremos. La política no es nada (sic)", hasta enfatizó.

Luego de este episodio incluso vecinos de Eva Caje denunciaron que ella hace campaña política con medicamentos de la cartera sanitaria. En una entrevista para Radio 1000 AM admitió que usó las cajas del Ministerio de Salud, pero no los medicamentos y alegó tener forma de demostrarlo.

En una entrevista anterior manifestó que sintió mucho la realidad de los familiares de los pacientes y por ello salió a protestar.

Embed Fuerte reacción del personal de blanco contra el viceministro Julio Rolón. ''El viceministro mintió y nos ensucia'', expresó una trabajadora.

EN VIVO: https://t.co/JbiqjPiFT6 #TelefuturoPy #MeridianoPy #NoBajemosLaGuardia pic.twitter.com/MAmtRh71df — Telefuturo (@Telefuturo) March 4, 2021

"Salimos a la calle gracias al valor de los familiares, estábamos hastiados, lo que nos dolió mucho es que una mujer quería vender su casa para salvar a su pariente y otra situación. Y ahí mis compañeros me dijeron salí na Eva ahí a gritar (sic)", contó.

En su defensa mencionó que hace 16 años hace política sindical y 15 años que trabaja en el área de Terapia Intensiva del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias y del Ambiente Juan Max Boettner.

Asimismo, cuestionó las acusaciones que hizo Navila Ibarra en su contra.