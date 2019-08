A pedido del ex canciller Luis Castiglioni, el Ministerio Público tomará su declaración.

Luis Castiglioni , ex ministro de Relaciones Exteriores, llegó hasta la sede fiscal de Asunción con documentos en mano para prestar declaración testifical ante el Ministerio Público en la tarde de este martes.

Un día antes solicitó declarar en la investigación de la polémica acta bilateral sobre la compra de potencia de Itaipú. “Yo tengo mucha fe en que la Fiscalía va a dilucidar la verdad”, manifestó a los medios antes de ingresar al recinto.

Reiteró que desconoce absolutamente sobre el artículo 6, que proponía la comercialización de energía excedente que le pertenece a Paraguay de Itaipú a empresas brasileñas.

Comentó que en las negociaciones de Paraguay y Brasil instruyó tres directrices específicas al entonces jefe de la delegación paraguaya, el ex embajador Hugo Saguier Caballero.

La de no acordar aquello que implique la suba de tarifa de la ANDE, conservar lo establecido por el documento 170 de Cadop (Comité de Administración y Operación de los Contratos de Compra y Venta de los Servicios de Electricidad de la Itaipú), y dejar todo en forma regular de modo que el Brasil no quiera sacar nada en cara para las futuras negociaciones sobre Itaipú.

De nuevo, negó que haya estado en conocimiento del “famoso” punto 6 que se pretendió incorporar en el acta bilateral suscrita entre Paraguay y Brasil sobre Itaipú, que, tras la polémica, fue anulada la semana pasada, en medio de las serias amenazas de un juicio político al presidente de la República y al vice, Hugo Velázquez.

“Yo no conocí el punto seis hasta el 31 de julio. Cuando ya no era ministro. No sabía del tema antes, durante, ni después”, mantuvo.

Castiglioni es uno de los principales implicados debido a que como canciller es responsable de las negociaciones diplomáticas del país, aunque en este caso pasó a esta instancia porque no se logró un acuerdo técnico entre la ANDE y Eletrobras.

El acuerdo fue firmado entre embajadores de ambos países y fue blanco de críticas debido a que, según los técnicos, se pactaron condiciones que generaban un sobrecosto de USD 250 millones para la Administración Nacional de Electricidad.

Por el hecho, el ex canciller nacional puso su cargo a disposición del jefe de Estado, Mario Abdo Benítez, y este aceptó su renuncia.

El presidente y el vice, Hugo Velázquez, fueron citados también por el Ministerio Público, quienes prestaron declaración días pasados, durante largas horas.