No obstante, cuando este jueves fue abordado por los medios, sobre una posible negociación con Horacio Cartes para quedar al frente del Gobierno, negó que ese sea el caso.

“Yo no negocié con nadie. No moví un dedo en este tema. No me corresponde. No tengo por qué hacerlo”, afirmó.

Le puede interesar: "El cartismo está tratando de comprar conciencias", según Friedmann

Esto en consideración a que el artículo 234 de la Constitución Nacional establece que en caso de ausencia del presidente de la República, lo reemplazará el vicepresidente, y a falta de este y en forma sucesiva, el presidente del Senado, el de la Cámara de Diputados y el de la Corte Suprema de Justicia.

Además de que el movimiento Honor Colorado decidió el miércoles acompañar con sus votos el pedido de juicio político al jefe de Estado y el segundo del Gobierno. La bancada cartista, en principio, apoyaba la gobernabilidad de Mario Abdo.

“Tenemos que garantizar la institucionalidad", mencionó Llano y manifestó su deseo de que se aclaren los “puntos oscuros” sobre el acta suscrito entre Paraguay y Brasil.

Lea también: El cartismo se suma al juicio político y se tienen los votos

La decisión de impulsar el juicio político a Abdo Benítez se tomó el miércoles por el Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), y su presidente, Efraín Alegre, sostuvo que la única salida a la crisis es sacar a Abdo y a Velázquez.

También el Frente Guasu tomó la decisión de apoyar el proceso, y lo mismo hizo la bancada de Honor Colorado. El Partido Patria Querida (PPQ) manifestó que solamente apoyará el proceso contra el vicepresidente, y no así contra el presidente.

La crisis política se da a pocos días de cumplirse el primer año de mandato de Mario Abdo Benítez, como consecuencia de la polémica firma del acuerdo sobre Itaipú, que, según los especialistas, no beneficia al Paraguay.