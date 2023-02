Crean sala Pecci-Aguilera para contención de niños huérfanos

El objetivo es dar contención a los pequeños a partir de la asistencia profesional de psicólogos y la convivencia con otros niños, de manera gratuita.

Si bien la sala ya cuenta con juguetes y materiales didácticos, aguardan donaciones de plastilinas y juegos de mesa que pueden ser donados al lugar, además de mobiliarios y otros objetos de decoración. El número de contacto es el (0971) 284-780.

La profesional indicó que está orientado a los niños que perdieron al papá, mamá, tío o un abuelo y que puedan hablar de la vida, la muerte y de donde creen que están sus seres queridos.

Grupo de apoyo para niños huérfanos

“La primera sensación que ellos reciben es no estoy solo, se sienten entendidos, así como el adulto también al venir al grupo de apoyo”, señaló.

Asimismo, explicó que la sala va a funcionar una vez al mes, dependiendo de los voluntarios, y las reuniones van a durar una hora y media.

“Van a jugar y luego tener una dinámica para saber cómo ellos atraviesan el duelo y cada uno se va expresando y luego van a salir al jardín a jugar para que la actividad termine en algo lúdico”, adelantó.

También mencionó que están necesitando plastilinas, juegos didácticos, un mueble para colocar libros y alguna artista que pueda pintar las paredes con colores, ya que no están en tan buen estado.

Sobre las fases del duelo, manifestó que las etapas están acompañadas de emociones y la negación es la primera, cuando se sigue esperando que vuelva la persona amada.

“La segunda es el enojo, cuando buscamos un culpable; la tercera viene la culpa, donde nos empezamos a cuestionar y luego vienen los rasgos depresivos, un tiempo donde uno está triste, come mucho o no come nada, le cuesta dormir, estaban todos los planes y ahora no hay un norte y finalmente llega la aceptación, la de aprender a vivir con la ausencia, no se trata de olvidar”, aclaró la profesional.

Entre otras cosas, mencionó que el proceso de duelo dura un año y medio a dos en los adultos, pero en los niños es diferente, es más corto y la intensidad de las emociones también son más leves.

La esposa del fiscal Marcelo Pecci, Claudia Aguilera, también es paciente de la licenciada y en anuencia con ella se habló del proyecto para generar el espacio, donde los niños puedan encontrar un lugar para tratar el proceso de duelo.

El fiscal Marcelo Pecci fue asesinado por sicarios en Colombia, cuando se encontraba de luna de miel con su esposa, quien se encontraba embarazada y tuvo en el mes de octubre a su hijo.