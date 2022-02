Covid-19: Salud reporta 43 fallecidos y 3.189 nuevos casos

Además, la cartera sanitaria reportó 43 muertes a causa del coronavirus, con lo que el total llega ahora a 17.558. De los fallecidos, 16 son mujeres y 27 hombres, quienes provienen de Cordillera, Guairá, Caaguazú, Caazapá, Itapúa, Alto Paraná, Amambay, Central, Pte. Hayes, Paraguarí, Boquerón y Asunción.

Asimismo informó que los fallecidos, uno tenía entre 20 a 29 años (no vacunado), 5 tenían entre 40 a 59 años (1 dosis completa, 1 dosis incompleta, 3 no vacunados); y 37 eran mayores de 60, de los cuales 12 tenían su esquema de vacunación completa, 7 contaban con dosis incompletas y 18 no estaban vacunados.

Personas internadas

Por otra parte, hay 1.124 personas luchando contra la enfermedad, internadas en un centro asistencial, de las que 210 están en una Unidad de Terapia Intensiva. Salud señaló que de los pacientes graves, 92 no están vacunados, 71 tienen dosis completa y 47 tienen una sola dosis.

En contrapartida, la cartera sanitaria reportó 5.589 nuevas recuperaciones de pacientes, con lo que 527.537 totalizan las personas que superaron al virus en el país.

Vacunación

El Ministerio de Salud había señalado que durante la semana se llegó a inmunizar al 50% de los niños de 5 a 11 años inscriptos para vacunarse y que se espera una mayor afluencia durante el fin de semana, teniendo en cuenta que los padres tienen actividad laboral de lunes a viernes.

Mientras tanto, manifestó que el nivel de positividad de casos de Covid-19 es prácticamente del 50% e igual al del pico más alto que se registró en la pandemia. También indicó que ya se llegó al pico de contagios a final de enero y que los números irían bajando.