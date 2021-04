Covid-19: Lomiteros están en contra de más restricciones horarias

Varios sectores están al pendiente de las nuevas disposiciones del Gobierno en este sentido, ya que se podrían restringir los desplazamientos hasta las 20.00 o mantener hasta las 23.59 como actualmente está permitido.

Alfredo Giménez, presidente de la Asociación de Trabajadores de la Gastronomía Nocturna, se pronunció en contra a través del canal Telefuturo. No obstante, acotó que están abiertos a dialogar con las autoridades.

"No entendemos realmente la postura del Gobierno ni por qué el ensañamiento con los trabajadores nocturnos, ese es el primer cuestionamiento que tenemos, y lo segundo es que nosotros no vamos a acatar ninguna medida de restricción horaria en nuestro horario de trabajo", advirtió.

El dirigente del sector subrayó que "el virus no tiene hora". "Anunciamos ya, vamos a hacer una movilización, vamos a cerrar la ruta si es necesario, pero no vamos a acatar las órdenes. No tienen por qué ensañarse con nosotros, es un golpe bajo muy duro, tenemos deudas, un negocio que mantener", reforzó.

Los trabajadores de la gastronomía nocturna dependen del día a día y no están dispuestos a acceder a los límites de horario para el desplazamiento de las personas, si es que el Gobierno lo vuelve a establecer como en la Semana Santa a fin de mitigar los contagios del coronavirus.

No obstante, desde el Ministerio de Salud mencionaron que tal cuarentena no dio el efecto que se esperaba, ya que los casos de Covid no disminuyeron.

Paraguay se encuentra en su peor momento de la pandemia. A mitad de semana registró un nuevo récord de muertes, 91 en un solo día.

El sistema de salud está colapsado, con la ocupación del 100% de camas en Terapia Intensiva, tanto en el sector privado como en el público, la falta de medicamentos e insumos médicos en los hospitales y la escasez de vacunas para la inmunización masiva.