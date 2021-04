Salud implementará cuarentena serrucho para frenar contagios

El Ministerio de Salud planteará retroceder a una cuarentena total si no se controla el nivel y superen los 14.000 contagios semanales. Como medida de mitigación, planea implementar el Operativo Serrucho, con medidas restrictivas fuertes con base en las ciudades que están dentro del mapa de riesgo de Covid-19.

El anuncio fue realizado ayer en conferencia de prensa, en Palacio de Gobierno, por el propio presidente Mario Abdo Benítez, tras una reunión con los ministros Julio Borba (Salud), Luis Castiglioni (Industria), Guillermo Sequera (Vigilancia de la Salud) y el comandante de la Policía, Luis Arias.

El Ejecutivo analizó el impacto de las medidas implementadas durante la Semana Santa y el nuevo decreto que permite la apertura de actividades económicas. Preocupa al Gobierno la alta meseta y los hospitales que están completamente colapsados.

Las restricciones, como una cuarentena total como se tuvo en Semana Santa, podrían volver en caso de que los números de positivos de esta semana se ubiquen otra vez por encima del 20%, de 10.000 casos semanales.

Guillermo Sequera se encargó de exponer una evaluación con las medidas implementadas en la semana con la cuarentena total.

“Estamos entrando en una fase de la gestión de la pandemia, donde vamos a tomar medidas tipo serrucho, tipo grifo: Vamos a cerrar medidas restrictivas fuertes, como de shock, como hicimos durante la Semana Santa, y vamos a disminuir las restricciones como vamos a tener en esta semana”, explicó el doctor Guillermo Sequera, director de Vigilancia Sanitaria.

Explicó que a principios de febrero comenzaron a aumentar los casos y superamos la barrera de los 10.000 positivos que abre brecha hacia un país en zona roja. Las autoridades esperan observar un descenso con los resultados de las medidas tomadas durante la Semana Santa.

En cuanto al nivel de internados, estiman un promedio de 2.300 personas y con un porcentaje similar de ocupación de camas al actual en terapia intensiva.

“Desde el punto de vista técnico realmente desde el Ministerio de Salud, queremos una cuarentena total que dure más tiempo. Eso es categórico desde la parte técnica de Salud, pero también tenemos el funcionamiento de otros sectores de la República”, sostuvo Sequera.

Es una estrategia similar a la implementada en Chile. Es aplicable en situaciones extremas. Se aplicaría entre 7, 10 hasta 14 días. Antes, estarán socializando el plan con los ministros, autoridades locales y departamentales y sectores económicos y sociales. Será útil el mapa de riesgo donde se observan qué Comunas están en área roja.

En cuanto al cumplimiento de las restricciones en los días santos, se informó que 29.000 personas fueron aprehendidas durante los controles realizados en cumplimiento del decreto presidencial. El fin de semana hubo 300 locales de venta de bebidas alcohólicas sancionados.

LA CURVA DE CONTAGIO

El presidente de la República consideró que la mejor herramienta para la contención de la enfermedad es el compromiso ciudadano para cumplir las medidas restrictivas“. Esta meseta ya satura nuestro sistema de salud. Entonces, nuestro gran objetivo es bajar la curva de contagios diarios, de la que todos somos testigos y todos vemos los informes de Salud, vemos un promedio de 2.000 contagios por día”, argumentó Abdo.

Sostuvo que la sociedad puede autorregular y observar diariamente los niveles de contagio. “Todos podemos ser testigos y asumir una corresponsabilidad con todos los sectores de la sociedad que se ven afectados en los procesos de las diferentes fases de la cuarentena”, indicó.

El mandatario pidió al sector privado que integra una alianza estratégica con el Ministerio de Interior y Salud para fortalecer un trabajo articulado de control y ayudar a la Policía para identificar los lugares donde hay mayor riesgo de contagio.

“Podemos autorregularnos y ver qué pasa si mañana de 1.800 casos diarios suban a 2.500 o a 3.000 significa que estamos mal. Si empieza a bajar a 1.500 estamos un poco mejor”, sostuvo el mandatario sobre la dinámica de la propagación del virus. Insistió en la necesidad de mantener vigente el cumplimiento de los protocolos sanitarios y desarrollar capacidad en todas las áreas de nuestra actividad económica que evite perjudicar la dinámica de empleos.

“Tenemos que seguir construyendo capacidad para poder convivir con el virus hasta que se desaparezca”, expresó insistiendo con la necesidad de evitar la circulación o hacerlo de manera responsable en términos de fortalecer las medidas de control.

Esto en vista de la vigencia del nuevo decreto que permite algunas actividades económicas y la apertura de eventos.

PRODUCCIÓN DE OXÍGENO

Desde el Poder Ejecutivo oficializaron un decreto de licencias previas para la exportación de oxígeno. Es un insumo estratégico para el sistema de salud, en los sectores públicos y privados.

“Hemos firmado un decreto para garantizar el abastecimiento de oxígeno en todo el sistema de salud. También estamos trabajando para hacer inversión en los hospitales“, recalcó el presidente.

Agregó que está evaluando el potencial que puede tener Acepar para que se pueda producir oxígeno y de esa manera proveer a los hospitales. Unos técnicos están evaluando la factibilidad de este proceso.

INGRESO DE VIAJEROS

Una preocupación que hubo en los últimos días previos a la Semana Santa se centró en la gran cantidad de paraguayos que viajaron al exterior, principalmente hacia el Brasil.

Al respecto, Sequera informó que dentro del protocolo de comité operativo de Salud resolvieron establecer nuevas medidas para ingreso al país.

“Principalmente para aquellas personas procedentes de Brasil se va a exigir además del test negativo, la cuarentena de 7 días a todos los procedentes de Brasil, nacional, extranjero o residente en el país. Esa medida extra es la que está vigente”, sostuvo el doctor Sequera. Esto en vista de la circulación de la nueva variante de Manaos, considerada de alto riesgo de contagio.

LAS CIFRAS

1.456 casos positivos de Covid-19 se reportaron ayer con lo que el total de confirmados, a nivel país, asciende a 222.663.

64 personas fallecieron en la víspera por coronavirus, según Salud; con lo que la cifra total trepó a 4.463 óbitos.

2.457personas están internadas con Covid, de las cuales 429están terapia. Hay 34.648 casos activos de este mal.

20.000 vacunas Sputnik V llegarán este jueves al país. Habrá otra entrega a fines de abril tras la tratativa en Rusia.

64.000 dosis mediante mecanismo Covax es lo que el Gobierno sigue esperando y hay nueva promesa para finde mes.

México aprobará uso de las vacunas indias

Esta semana México estaría aprobando la certificación final para la aplicación de las vacunas Covaxin de la India. En Paraguay recibimos una donación de 100.000 dosis.

La información fue confirmada por la viceministra de Rectoría y Vigilancia, Lida Mercedes Sosa. Las autoridades sanitarias mexicanas anunciaron que en breve emitirían la certificación final positiva para la aplicación de la vacuna india.

En paralelo, el Gobierno admitió que no existe ningún contrato para la entrega controlada de las vacunas Sputnik a pesar de que se llegó a pagar por la totalidad de las dosis.

El ministro de Salud, Julio Borba, expuso que la capacidad de producción está por debajo de las necesidad a nivel mundial. “No (no se podía poner plazo). Porque ninguno te da esa capacidad. No te ponen plazos ni momentos (de entregas)”, señaló Borba. Este jueves estará llegando un lote de 20.000 según lo anunciado por el asesor de la presidencia Federico González. Habrá otra entrega para fin de abril.

Sobre las vacunas AztraZeneca, el propio presidente de la República primero indicó que hizo su reclamo vía telefónico a la directora general de la Organización Paramericana de la Salud (OPS) para acelerar la entrega comprometida.

Nuevamente indicaron que antes de fin de mes estaría llegando las 64.000 dosis que ya tenían que haber estado hace tiempo.

Y supuestamente habrá otra entrega de 100.000 dosis. Todo depende de la capacidad de producción que sigue siendo insuficiente.