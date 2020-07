Covid-19: "La curva de contagios se inició el 1 de julio", dice infectólogo

"Tener un individuo positivo por día sube la curva (...), la curva va a subir, eso no nos tiene que preocupar, a nosotros nos tiene que preocupar que tenemos respuestas sanitarias todavía", explicó.

Dijo que hubo un pequeño desliz al calcular que el brote iba a llegar en la segunda quincena de abril y que las estrategias de pandemias están hechas "con fallas y error".

Afirmó que "el famoso pico" se pasará cuando haya una estabilización en el número de infectados por día y luego un descenso de los mismos, luego quedará con una intensidad baja.

Aseguró que seguirá habiendo coronavirus en el 2021 a no ser que se encuentre la vacuna a la enfermedad.

"No hay que flexibilizarse tan rápido, hay que ir de a poco, con mucha cautela y seguir viendo que el crecimiento de la curva sea lento, paulatino y con respuesta sanitaria", informo.

Mencionó que ningún país del mundo se comporta igual en los brotes pandémicos y que hay muchas variables independientes en cada conglomerado social y en cada país.

Bono demográfico joven y poca densidad poblacional

Aseguró que Paraguay tiene un bono demográfico joven, que el 6% de la población paraguaya es mayor de 60 años y solamente se tiene un 7% de infectados mayor de 60 años, 2% mayor de 70 años y un 1% mayor de 80 años.

Dijo que crece la cantidad de infectados y hay menos internados en Terapia Intensiva porque la gente mayoritariamente en Paraguay es joven.

En ese sentido, explicó que se tiene un 37% de personas entre 20 y 29 años y por encima de 59 años se registra un 93% de infectados. Los ciudadanos se infectan pero no se afectan, no hacen cuadros respiratorios severos.

El otro de los puntos es la poca densidad poblacional y que los tres epicentros en Paraguay de la pandemia son Asunción y los departamentos de Alto Paraná y Central, por ser los tres conglomerados más grandes.

"Estamos colapsados", asegura

"Nosotros históricamente, yo no estoy hablando porque leí o porque me contaron, porque lo vivo todos los años, hace más de 25 años que volví al país, nosotros estamos colapsados, la gente en común no se entera, nosotros tenemos abrumado el sistema sanitario, pero no solamente público, previsional y privado anualmente", expresó.

Dijo que uno de los factores positivos de la pandemia y la cuarentena es que hoy en día se disminuyeron las enfermedades respiratorias y se tiene mayor respuesta sanitaria.

"Si no tenemos los call center abarrotados de llamadas podemos seguir, si no tenemos los consultorios de urgencia podemos seguir, si nosotros vemos conciencia ciudadana podemos seguir, pero con cautela, prevenir es cuidar la salud", aseguró.

Comentó que el objetivo de la cuarentena sanitaria decretada por el Gobierno Nacional el 10 de marzo pasado fue para tener tiempo en fortalecer el sistema sanitario, capacitar a los trabajadores de la salud para educar a la ciudadanía, para tener mayor conocimiento sobre el comportamiento del virus.

Dijo que actualmente se tiene 40% de camas intensivas libres y disminución importante de otras enfermedades respiratorias que habitualmente llenan las terapias intensivas y hay más mortalidad.

Aseguró que en la misma fecha el año pasado se tuvieron 300.000 casos de influenza y 200 muertos y hoy se tienen 3.600 casos de coronavirus y 29 fallecidos.

Los test falsos positivos y falsos negativos

Explicó que los falsos negativos se pueden dar por precocidad en la toma de testeos, caer en un periodo de ventana, mala toma del material, estar con una carga viral extremadamente baja.

Sin embargo, en el caso de falso positivo es difícil de explicar por qué se da y más cuando se realiza en un conglomerado social donde varios fueron testados con las mismas variables, en el mismo laboratorio, con la misma técnica.

Dijo que el caso de los test que dan resultados falsos positivos podrían darse por la contaminación del material extraído.

"Ahí se pudo haber dado una contaminación del material obtenido, muchas veces al hacer el hisopado puede sangrar, no porque duela, sino porque muchas veces la gente se resiste al introducir un cuerpo extraño en las fosas respiratorias. Puede sangrar y eso puede dar una confusión al aparato para poder determinar las partículas virales, tiene que ser un material bien obtenido de la parte posterior de la rinofaringe y tiene que estar en un periodo posterior a siete días de haber contraído la infección", expresó.

Explicó que si se tuvo un contacto estrecho con un caso definido a una distancia menor de dos metros y sin equipo de protección, se debe permanecer 14 días en cuarentena y unos días antes se debe repetir el test, si sale negativo ya se puede volver a las actividades laborales, no así sociales.

Informó que todos los virus en relación a pruebas rápidas o a pruebas en donde se determinan genomas virales específicos tienen un periodo de ventana, en el cual uno puede ser portador del virus y todavía las técnicas disponibles de laboratorio para detectar en forma precoz no se tienen.

La pandemia dura años, asegura

Las pandemias tienen su tiempo, la pandemia es un número inusual de una enfermedad que aparece en un tiempo determinado y que abarca a varias regiones del mundo, dentro de ella existen los brotes pandémicos, que duran entre ocho a 12 semanas, que pueden ser repetidos en el transcurso de la pandemia.

"La pandemia no dura tres meses, la pandemia dura años, duran 18 meses. Lo que pasó en 2002 fue un brote del SARS en el Asia, en el 2013 fue un brote del MERS en medio Oriente, eso no llegó a ser pandemia porque pasa a Canadá y ahí quedó", recordó.

Cantidad de contagios en Paraguay

El Ministerio de Salud informó este sábado que la cantidad de casos confirmados de Covid-19 en Paraguay desde el inicio de la pandemia es de 3.629, los casos activos suman 1.957, los recuperados 1.643 y los fallecidos son 29.