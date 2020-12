Covid-19: Ineram ya no tiene camas para pacientes, asegura neumólogo

Aseguró que "están desesperados" tratando de conseguir camas porque hace varias noches están con gente abarrotada en las afueras pidiendo por lugar para su familia y no pudieron dar abasto, inclusive tuvieron que rechazar a un par de pacientes porque ya no dan abasto.

Explicó que el sábado y el domingo pasado dieron como 11 altas médicas que se llenaron en cuatro horas.

"No se puede más, nosotros ya estamos al tope máximo de la ocupación de camas y qué vamos hacer, nos toca vivir, no hay ningún respiro, estamos cada vez peor", expresó en conversación con radio Monumental 1080 AM.

Indicó que incluso tuvieron que rechazar a pacientes para internación común porque ya no hay lugar y que hasta las salas de espera están llenas de pacientes sospechosos de Covid-19.

El neumólogo aseguró que no deciden si se les intuba o no a los pacientes, porque todos aquellos que requirieron intubación pudieron dar respuestas, pero que hay pacientes que llegaron para internaciones comunes y les dijeron que no había lugar.

Dijo que se determinó que uno de los pabellones de contingencia sea un Recibimiento de Acogida (RAC) para dar una respuesta inicial a los pacientes y que allí, de acuerdo a su evolución, se determina si pasa a Urgencias, a consultorio o internación, y que este sector ya está repleto.

En ese sector hay 16 camas con sillas y sillones como para meter un poco más a los pacientes, pero todos ya están ocupados.

"Siempre quiero creer que va a mejorar y que esto fue una explosión derivada de mucha liberación de las últimas semanas. También tenemos que hablar de que el Ineram es un centro de referencia y mucha gente viene al Ineram, tal vez haya camas en otros lugares, pero la gente quiere venir al hospital. Para nosotros es muy bueno que la gente confíe en nosotros, pero en este momento ya no hay lugar", agregó.

Explicó, además, que nunca será suficiente la cantidad de médicos y enfermeros que están en el centro asistencial y que los turnos de enfermería son de seis a ocho horas que van rotando, mientras que, los médicos hacen turno de 12 horas por día y hay médicos que tienen tres turnos de 12 horas en la semana.

"Hay muchísimo trabajo, pedidos de auxilio, en este momento no son más pedidos de cama, son pedidos de auxilio, la gente se desespera, te dicen: 'Mi papá tiene esto, le puedo llevar al Ineram', y es muy complicado decirle que no le puede llevar porque no tengo dónde meterle y se enojan, tengo colegas que se enojaron, pero esa es la realidad, es peor que le lleven y le tengamos en la calle", manifestó.

Con relación a los insumos de medicamentos, dijo que tenían un faltante desde hace varias semanas y que le repusieron algunas cosas que eran esenciales, por lo que por el momento cuentan con los insumos, pero no saben hasta cuándo.

Comentó que ver 32 a 46 pacientes para un solo médico no solamente es complicado, sino también peligroso. Además, afirmó que no pueden habilitar más pabellones porque no hay profesionales.

Por último, señaló que trabajan para poder liberar algunas camas y deben ver qué paciente está en condición de ir de alta. Si las altas superan en número a las esperas, se podrá de vuelta recibir a pacientes.

Según el último reporte emitido este lunes por el Ministerio de Salud, Paraguay registra un total de 88.723 casos confirmados de coronavirus, hay 1.872 personas fallecidas y 62.603 pacientes recuperados. Además, se tiene 772 personas internadas, de las cuales 149 están en la Unidad de Terapia Intensiva (UTI).