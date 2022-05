Al respecto, la ministra resaltó que ante el pronóstico del Ministerio de Salud de una inminente cuarta ola del coronavirus, trabajarán en una campaña dirigida a trabajadores y empleadores.

"En primer lugar volver a recomendar fuertemente la vacunación contra el Covid-19 y la influenza porque lo que queremos es justamente que esto no escale. Hoy estamos a tiempo de tomar medidas a conciencia a través de esta recomendación sanitaria. Es clave que tanto empleadores como trabajadores vayan a la vacunación y se apliquen la segunda y tercera dosis", mencionó.

En ese sentido, el Ministerio señala que por Resolución Nº 623/2021, el año pasado dispuso que los trabajadores podrán utilizar la licencia establecida en el art. 62 del Código Laboral que establece un permiso especial a trabajadores cuando deben cumplir obligaciones personales dispuestas por leyes o disposiciones gubernativas, y la consecuente obligación del empleador de otorgar dicha licencia y comunicarla al Ministerio de Trabajo.

Nota relacionada: Salud asegura que Paraguay tendrá una cuarta ola de Covid-19

Asimismo, afirmó que es recomendable el uso de tapabocas en lugares cerrados y que quede la buena práctica de lavado frecuente de mano. "Es decir que los empleadores faciliten estas herramientas que han demostrado, según la experiencia, que han bajado los niveles de contagios del Covid y otras enfermedades", explicó.

Pidió que estas recomendaciones sanitarias sean tomadas en cuenta a tiempo para evitar las ausencias en el trabajo y que los empleos bajen a causa de reposos.

Recordó que los aislamientos ya no están vigentes, y que el Instituto de Previsión Social (IPS) ya no abonaba por los días no trabajados por sospecha de Covid-19 y que solo paga por reposo una vez que exista diagnóstico de Covid o influenza. En tanto, en caso de presentar síntomas se recomienda usar tapabocas.

El director de Vigilancia de la Salud, Guillermo Sequera, expresó su preocupación porque la cuarta ola de Covid-19 se sume a los repuntes de casos de virus sincitial respiratorio e influenza.

Le puede interesar; Hospitales abarrotados por cuadros gripales internan hasta en Urgencias

“Estamos viendo desde hace un par de semanas un aumento lento, pero sostenido de Covid-19 en el país. En la región está bastante avanzado y el aumento se da en Central, Capital y Alto Paraná”, alertó.

Sequera explicó que una cuarta ola de Covid-19 alcanzará al país con un mejor número de vacunados, pero que el contexto se complica por la presencia de otros virus.

“El escenario se complica con el Covid-19, la ola del virus sincitial respiratorio y la influenza. Debemos llegar bien vacunados, usar tapabocas, ventilar los espacios y cuando uno está con síntomas, como tos, dolor de garganta o fiebre, quedarnos en casa. La ola va a venir, pero se puede mitigar su impacto con medidas”, recomendó.