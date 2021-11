Covid-19: Directora de Salud afirma que 70% de internados no están vacunados

Los casos de Covid-19 se encuentran en expansión y los pacientes internados no cuentan con ninguna dosis.

Habló al respecto este miércoles en radio Monumental 1080 AM. "Es una situación complicada, ya que tenemos el 70% de los pacientes internados que no son vacunados. En el caso de todos los fallecidos son pacientes no vacunados también", lamentó.

Sobre el punto manifestó que muchos pacientes argumentan, por lo general, que no tuvieron tiempo de acudir a un vacunatorio para aplicarse la dosis contra el coronavirus, pero que también hay una cierta cantidad de personas que también alega que prefiere no inmunizarse por decisión propia.

"No es lo general, pero es algo repetitivo", acotó.

La doctora Pintos instó a consultar al médico cuando hay indicios de síntomas respiratorios o dolor de garganta y seguir con los cuidados sanitarios para evitar contagios masivos. Pidió que se siga usando el tapabocas y que se mantenga el lavado de manos.

La Décima Región Sanitaria también reportó el lunes que se duplicaron en una semana la cantidad de internados en la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) del Hospital Integrado Respiratorio de Alto Paraná.

De 16 personas con cuadros ya confirmados de Covid, ninguna tenía vacuna, mientras que las otras 2 estaban a la espera del resultado del estudio laboratorial. Ambas completaron su esquema de vacunación, pero son pacientes con comorbilidad grave.

Hace unos días, la directora de Vigilancia de la Salud, Sandra Irala, advirtió que los casos de Covid-19 se encuentran en expansión y que mayoritariamente los pacientes internados en Terapia Intensiva no cuentan con ninguna dosis.

Sobre las proyecciones de aumentos de casos y posible nueva ola, dijo que se proyecta que para la última semana de noviembre se tenga un pico de fallecidos con el aumento de casos. Central, Alto Paraná, Caaguazú e Itapúa son los que registran hospitalizados y fallecidos.