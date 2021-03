En este sentido, el director de la Fundación Paraguay Ciberseguro, Miguel Ángel Gaspar, por su parte, brindó algunas recomendaciones para tener en cuenta en Paraguay.

Remarcó que desde el Estado no hay canales válidos de comunicación, por lo que es difícil saber quién comete las estafas o no, como ocurrió con los programas de ayuda social del Gobierno por la pandemia del Covid- 19 Pytyvõ o Ñangareko. "Los ciberdelincuentes están expectantes a que pase algo para lanzar sus ataques",

El experto no descartó que los ciberdelincuentes también se aprovechen de la vulnerabilidad de las personas con el tema de las vacunas anti-Covid y pidió prestar atención si es que desde el Ministerio de Salud Pública no se emite una comunicación oficial al respecto.

1. No abrir enlaces directamente en celulares

Una sugerencia que recalcó Miguel Ángel Gaspar fue no tratar de abrir enlaces directamente en dispositivos desprotegidos. "La mayoría de los enlaces se distribuyen por mensajeros en teléfonos y la gente comete el error de no instalar antivirus en sus teléfonos, entonces es riesgoso", resaltó.

Explicó que el antivirus avisaría si es riesgoso o no, o alertaría otro tipo circunstancias. No obstante, subrayó que lo importante es tratar siempre de cerciorarse o ir a la fuente misma, tomarse la molestia de llamar, porque no queda de otra, ya que la comunicación del Gobierno es mala, asegura.

Afirmó que las personas no deberían rebuscarse en internet para encontrar información oficial, pero que lo ideal es que el desde el Ministerio de Salud se haga un convenio con toda la población para tener en un espacio en las pantallas de los dispositivos en donde la gente puedan enterarse sobre las vacunaciones.

2. Asegurarse que la persona es quien dice ser

Según el director de la Fundación Paraguay Ciberseguro, el Gobierno no tiene aún forma de individualizar a las personas -excepto al personal de blanco- para agendar un turno de vacunación e informar el lugar del vacunatorio.

Ante esta situación pidió verificar los certificados de seguridad de la página de la institución pertinente o asegurar primero de que la persona que se comunicó con el ciudadano es quien dice ser y apuntó que el Estado no debería usar correos electrónicos con dominios de Gmail o Hotmail para hacer una comunicación oficial.

La autoridad sanitaria habilitó el mes pasado el menú Vacunate COVID-19 en su página web para que el personal de Salud se pudiera inscribir a la vacunación y habilitará lo mismo para la población en general más adelante.

3. No brindar datos personales sensibles

El experto en ciberseguridad mencionó que el país todavía no cuenta con una política de protección y seguridad de datos, que recientemente se presentó un proyecto de ley al respecto en la Cámara de Diputados.

Indicó que todo lo que tiene que ver con datos médicos se considera información sensible de la persona, por lo que brindar determinadas informaciones está especialmente suscrito a convenios internacionales que lo aplican el Ministerio de Salud y farmacéuticas.

"Lastimosamente, la gente cae en medio de la desesperación en pandemia", acotó sobre el punto.

4. Preguntarse por qué recibe el mensaje

Para el especialista es primordial asegurarse de por qué recibe, por ejemplo, un calendario de vacunación, analizar si habló del tema con alguien, si pidió información, o tiene un familiar enfermo.

Asimismo, verificar si el mensaje llegó a través de un grupo o de forma personalizada, de dónde proviene y tomarse el trabajo de preguntar a la fuente oficial si hay dudas. "Porque cuando comiencen a pedir datos, tiene que alarmarnos", resaltó.

De lo contrario, el Ministerio de Salud tiene que socializar por todos los medios de comunicación que todos los ciudadanos van a recibir ese tipo de mensaje. Reiteró que es necesario prestar atención a estas situaciones y no caer en medio de la desesperación, la falta del trabajo o la enfermedad.

AVG AntiVirus expuso este jornada en su alerta que los otros tipos de estafas comunes son de compras de vacuna, en el que se realiza el pago pero no envían el producto. Recomendó no hacer nunca, en este caso, la compra por internet.

La suplantación de identidad es otra forma en la que los estafadores se hacen pasar por miembros de una organización con buena reputación, como su servicio de atención médica, para ganarse su confianza y le ofrecen previo pago, la vacuna o un test. Se quedan con el dinero luego desaparecen.

Salud hasta el momento informó que todas las vacunas proveídas por la institución son gratuitas y los formularios de inscripción para la vacunación están vinculadas a la base de datos del Departamento de Identificaciones de la Policía Nacional, cuya página aún no tiene certificado de seguridad en su página, según Miguel Ángel Gaspar.