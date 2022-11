Del Bosque ve a España como candidata

El seleccionador campeón del mundo con España en Sudáfrica 2010, Vicente Del Bosque (foto), considera que España es “una buena selección” y que está en ese “grupo de candidatos para ganar”. ”Luis Enrique maneja posibilidades de tener muchos jugadores y lo que haga seguro que está bien. Lo primero es saber competir, porque hay un equipo bueno, y después tener esperanzas en hacerlo bien”, confesó el técnico que dirigió también en Brasil 2014. “He sido seleccionador, ahora no lo soy, y por eso prefiero opinar lo menos posible, pero estamos en igualdad de condiciones con otros equipos para hacerlo bien”, apuntó.



La UEFA vuelve a rechazar la Superliga

La UEFA contestó a los impulsores de la Superliga, quienes defendieron tras la reunión con el organismo que “la libertad de expresión y el libre intercambio de ideas son derechos fundamentales” y que “seguirán esforzándose para reformar el fútbol”. Para la UEFA, la “lección” de la reunión con la Superliga “debería ser que todo el fútbol europeo se opone a su codicioso plan” y que sus representantes “se niegan a definir cuál es su supuesto nuevo enfoque” y cuando tienen oportunidad de dialogar “no tienen nada que decir”. “Las asociaciones nacionales, los clubes, las ligas, los entrenadores, los jugadores, los aficionados, los agentes y los administradores se reunirán para debatir los verdaderos problemas a los que se enfrenta el juego”, insistió.



Ronaldo lamenta que no convoquen a Endrick

Ronaldo Luiz Nazário de Lima, bicampeón del mundo con Brasil y dueño del Cruzeiro de su país, se quejó de que el seleccionador brasileño, Adenor Leonardo Bacchi, , no haya incluido en la lista de convocados al Mundial de Qatar 2022 a la joven promesa Endrick (foto), de 16 años. ”Están reclamando por la ausencia de Gabigol (Gabriel Barbosa, del Flamengo), pero si fuese para llevar a uno, para formar parte del grupo aún con pocas posibilidades de actuar, yo hubiese llevado a Endrick”, declaró Ronaldo en su canal de la red Twitch. Con 17 años, Ronaldo fue ese tipo de jugador en 1994, cuando fue campeón sin jugar.





Courtois critica los “goles tontos”

Real Madrid perdió la punta de la tabla en el torneo español en la pasada fecha 13 a manos del Barcelona, luego de caer por 3 a 2 contra el Rayo Vallecano, su vecino de la capital. El arquero belga Thibaut Courtois lamentó que se repitiese el penal que dio el triunfo al Rayo y también la falta de concentración de su equipo. ”El Rayo este año está haciendo una gran temporada, juega bien y presiona bien en su casa. No hemos estado a la altura en la primera parte de un partido difícil para igualar su intensidad. Con el penalti y el 2-1 estaba bien al descanso, pero nos meten otro gol desafortunadamente en una acción que no despejamos bien. Este año encajamos demasiados goles tontos, por fallos y por no estar cien por cien en el partido”, aseveró.