Flamengo no quiere bajarse de la lucha

Con gol en tiempo de descuento, Flamengo se impuso el miércoles por 1-0 sobre el paulista Corinthians y, de esta manera, suma 63 puntos, ubicándose a 8 del líder Atlético Mineiro de Belo Horizonte, por lo que los cariocas sueñan todavía con pelear por el título de la Serie A del Brasil. El partido sirvió, además, de despedida del equipo que se prepara para disputar la final de la Copa Libertadores, que se desarrollará el 27 de noviembre en Montevideo ante el también brasileño, Palmeiras de São Paulo. Cuando todo parecía que iba para empate entre los dos equipos más populares del país, Flamengo marcó el agónico gol en los minutos de descuento (94’), después de una corrida por la franja derecha del lateral Rodinei, que en una brillante jugada eludió rivales y levantó un centro perfecto para el goleador Bruno Henrique.



Xavi y la Liga Española regresan mañana

Luego de las fechas de eliminatorias a lo largo del mundo, regresan las ligas en Europa y la española tiene el condimento especial de que mañana el histórico Xavi Hernández (foto) debutará en el banco del Barcelona. Será en el clásico de la ciudad contra el Espanyol que el ex capitán y emblema del club catalán haga su reaparición. El hasta hace unos días técnico del Al Sadd catarí retorna al fútbol español con la esperanza de recomponer al Barcelona que está a once puntos del líder, a diez de Real Madrid y Sevilla y a seis del Atlético de Madrid, defensor del título. El club azulgrana lleva cuatro partidos sin ganar –dos derrotas y dos empates–, y en la tabla está igualado precisamente con el Espanyol, su rival de mañana desde las 17:00.



Denuncian racismo en la Copa femenina

La Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) y varios de los clubes femeninos de Brasil repudiaron el insulto con connotación racista sufrido por la atacante Adriana, jugadora del Corinthians, en el partido del martes pasado con el Nacional uruguayo por semifinales de la Copa Libertadores, en el Estadio Manuel Ferreira de Olimpia. Según denuncias de sus compañeras, la jugadora fue llamada “macaca” (mona) por una integrante del Nacional tras anotar de penalti el sexto gol del Corinthians en la victoria por 8-0 que clasificó al club brasileño a la final de la Libertadores, torneo disputado en Asunción, pero con la definición del título prevista en Uruguay. “La Confederación Brasileña de Fútbol repudia el caso de racismo sufrido por la atacante Adriana en el partido entre Corinthians (BRA) y Nacional (URU) por semifinales de la Liberadores femenina”, afirmó la CBF.