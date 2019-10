Víctor Ayala se siente un “privilegiado”

El fin de semana, Víctor Ayala fue destacado en el fútbol argentino, marcó dos goles de tiro libre y fue parte clave en la victoria de Gimnasia La Plata por 4-2 ante Godoy Cruz, dando la primera victoria al equipo que dirige el astro mundial Diego Maradona. “Me siento un privilegiado, me enseñó primero a patear tiros libres Chiqui Arce que para mí es el mejor pateador de Paraguay, y ahora Maradona; puedo morir tranquilo”, comentó Ayala. En cuanto a los promedios, Gimnasia sigue último.



Reconfirman el superclásico copero del 22

El mismo Mauricio Macri, presidente de Argentina, hizo el anuncio que el superclásico por la semifinal de vuelta de la Copa Libertadores entre Boca vs. River, del martes 22 de octubre, no se modificará pese a las elecciones presidenciales del domingo 27.

“Lamentablemente, o por suerte, la trascendencia que tiene un Boca-River supera a la Argentina y a la región. Lo televisan 90 países. Eso le da una rigidez muy importante a la posibilidad de mover la fecha porque está acordado hace mucho tiempo”, explicó Macri en una entrevista e instó a la paz entre hinchas.



Pablo Aguilar, entre los mejores de México

El defensor paraguayo Pablo Aguilar fue elegido en el onceno ideal de la fecha 13 del torneo apertura de la Liga Mexicana.

Aguilar, de 32 años, marcó un gol en el clásico joven donde Cruz Azul goleó 5-2 a América, con esto alcanzó cuatro goles en lo que va del torneo.

En total suma 9 goles con la Máquina Cementera, con 61 partidos disputados y dos títulos ganados.

Aguilar se propuso salir campeón y cortar con una sequía de 22 años de títulos de Liga Mexicana.