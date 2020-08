La máxima instancia judicial ratificó este martes la suspensión sin goce de sueldo de la magistrada. Además, dispuso realizar la denuncia penal ante el Ministerio Público en su contra porque existen sospechas de la comisión de un hecho punible, informó el periodista de Última Hora Raúl Ramírez.

La Corte nombró a María Francisca Fretes como interina de la jueza Sánchez Martínez, y el estudio de reconsideración planteado por la misma se pospuso para este miércoles.

Nota relacionada: Corte instruye sumario a magistrada y la suspende

Las disposiciones se dieron a raíz de la divulgación de un video del sorteo de los preopinantes en las distintas causas apeladas realizado el lunes 10 de agosto, donde se observa cuando Sánchez Martínez toma un papel que estaba fuera de la caja, lo que provocó todo tipo de especulaciones.

El Poder Judicial señaló en un comunicado que el video registra el sorteo para preopinante del expediente judicial caratulado “Denilson Sánchez Garcete c/ José Carlos Acevedo”, ante el Tribunal de Apelaciones Civil, Penal y Laboral de la Circunscripción Judicial de Amambay.

Lea más: "Parece maniobra malintencionada, pero no es así", dice jueza de Amambay

Asimismo, el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) solicitó el lunes el expediente "Sumario administrativo por presuntas irregularidades en el desempeño de sus funciones de la magistrada presidenta del Tribunal de Apelación de la circunscripción de Amambay, Mirta Sánchez".

En una entrevista con el programa La Lupa, emitido por Telefuturo, la magistrada afirmó que esto no fue una maniobra, que ella no trata de disimular nada y que no causa ningún agravio esa situación.

"No es una maniobra, no es que yo estoy simulando algo, yo estoy haciendo algo y está grabado, parece ser otra cosa, pero no estoy burlando, no estoy haciendo parecer una cosa con la otra, se está sorteando eso. No es que yo hago una maniobra. Parece una maniobra, pero no es así", expresó.

Le puede interesar: JEM solicita a la CSJ el expediente de sumario a jueza de Amambay

Sin embargo, en otros videos grabados de sorteos anteriores se observa a la magistrada realizar el mismo procedimiento, es decir, tomar el papel del escritorio y no de la caja.

Tras la difusión del video las causas fueron nuevamente sorteadas este lunes.