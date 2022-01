Coronavirus: Salud Pública registra récord de contagios en el país con 5.415 casos

Con respecto a las 22 muertes, la cartera sanitaria precisó que se trata de una persona de 20 a 39 años de edad que no estaba vacunada, así como 4 personas de 40 a 59 años, de las cuales una tenía la dosis completa, otra tenía la dosis incompleta y dos no estaban vacunadas). Las 17 personas restantes tenían más de 60 años de edad y 7 de ellas contaban con la dosis completa de la vacuna, dos con una sola dosis y 8 no estaban vacunadas.

Sobre estos fallecidos, Salud indicó que 10 eran mujeres y 12, hombres. Eran provenientes Alto Paraná, Asunción, Boquerón, Caazapá, Central, Cordillera, Guairá, Ñeembucú, Paraguarí y San Pedro.

Historico de picos de contagios.png Infografía del Ministerio de Salud sobre la cantidad de casos confirmados por día de Covid-19 en Paraguay. Foto: Ministerio de Salud

A la fecha hay 469 personas internadas con cuadros de la enfermedad y 97 de ellas están en una Unidad de Terapia Intensiva. Con respecto a este último grupo, el informe de Salud Pública detalló que 74 no están vacunados, 35 tienen el esquema de vacunación completo y 15 tienen una sola dosis de la vacuna.

En contrapartida, el Ministerio registró 1.115 nuevos pacientes recuperados, con lo cual ya hay 452.921 personas que superaron el virus en el país.

Ángeles Arriola, directora de Migraciones, indicó este martes que se va a mantener como exigencia sanitaria en todos los puntos de ingreso al país la presentación del carné de vacunación contra el Covid-19.

"Mientras siga esta misma variante (ómicron) se va a solicitar el carné de vacunación nada más", comentó Arriola.