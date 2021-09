Controversia entre senadora Masi y diputado García por ley de giros

El legislador sostuvo que no se eliminan los giros y que tampoco se ponen trabas al envía de dinero, además de que no será necesario tener una cuenta bancaria para el efecto.

En ese sentido, indicó que la Ley de Servicios de Confianza para Transacciones Electrónicas es mucho más que giros y representa un enorme salto a la digitalización y que se lo que se busca es proteger a los usuarios de estafas dando alta seguridad a las transacciones, tal como ya lo hacen varias operadoras con billeteras, incluso mencionó el registro Pytyvõ como ejemplo.

La senadora retuiteó la información del diputado y dijo que era falso, además de señalar que hace seis meses debatieron sobre el tema y que el único dictamen a favor fue de la Asoban y el resto estuvo en contra, incluso el Banco Central del Paraguay.

El diputado no se quedó atrás y dijo "es normal que el Gobierno que integrás no quiera combatir la delincuencia, ya no sorprende, pero esta vez por lo menos no mientras".

La parlamentaria volvió a responder y agregó “no me sorprende que satélites repitan copiatín de cicatrizados y menos los que siempre hacen de mandaderos de bancos y cuanto sector de poder existe. A ustedes nos les interesa la gente “común” jamás. Ya espero ataque de trolls y pasquines que comparten como siempre”, remarcó.