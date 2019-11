No obstante, refirió que en cualquiera de estas etapas todavía se pueden presentar nuevas protestas sobre otros aspectos del pliego de bases y condiciones.

“Esto no es una carta blanca para que la licitación continúe hacia cualquier lado. El TSJE (Tribunal Superior de Justicia Electoral) debe continuar con su análisis y ante cualquier denuncia o reclamo nuevamente se pueden abrir protestas sobre otros aspectos y en otras etapas”, aclaró Seitz en comunicación con Monumental 1080 AM.

La DNCP emitió este jueves una resolución por la cual ordena el cierre de la investigación de oficio iniciada por supuestas irregularidades en la licitación de urnas electrónicas, las cuales deben empezar a aplicarse desde las elecciones municipales del próximo año.

La institución dispuso el levantamiento de la suspensión tras verificar que no existe direccionamiento en el llamado, que tiene un valor de USD 23 millones aproximadamente.

Seitz reiteró que la investigación se inició debido a publicaciones periodísticas que cuestionan la regularidad de las especificaciones técnicas y el precio de referencia indicado en las bases y condiciones.

El Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) había presentado un recurso de reconsideración para que el proceso no se detenga, ratificando que no se cometieron errores y que ya no habría tiempo para llamar a una nueva licitación ni de capacitar a los ciudadanos.

Solo dos empresas se presentaron a la licitación, una de ellas fue la firma británica Smartmatic y la argentina Magic Software Argentina (MSA).