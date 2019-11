Contrataciones levanta traba a licitación de sistema de urnas electrónicas

Lea más: TSJE pide reconsiderar suspensión de licitación

Asimismo, dispone el levantamiento de la suspensión que pesa sobre el procedimiento licitatorio y da curso a la continuidad normal del proceso, por un valor de USD 23 millones aproximadamente.

urnas electrónicas.pdf

Así también, aclara que la investigación de oficio inició luego de publicaciones periodísticas que cuestionaban la regularidad de las especificaciones técnicas y el precio de referencia indicado en las bases y condiciones.

Entérese más: Alliana pide al TSJE que no habilite las listas cuestionadas

Entretanto, refiere que la firma Smartmatic había interpuesto una propuesta contra las especificaciones, la cual fue rechazada, debido a que “la presentación de la oferta implica la aceptación plena del contenido íntegro de los documentos de la licitación”.

El Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) había presentado un recurso de reconsideración para que el proceso no se detenga, ratificando que no se cometieron errores y que ya no habría tiempo para llamar a una nueva licitación ni de capacitar a los ciudadanos.