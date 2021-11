"Constructores de sueños", amigos que construyen la casa para una familia

Hoy en día viven en alquiler en San Lorenzo, pero próximamente podrán realizar el sueño de la casa propia, mediante la solidaridad de sus amigos que están levantando la vivienda en su terreno ubicado en Paso de Oro, en Ypané.

En contacto con Última Hora, uno de los voluntarios, Eleno Caballero, manifestó que la idea surgió de un grupo de amigos de la Parroquia Virgen del Pilar de Capiatá, quienes decidieron comenzar a gestionar la ayuda para César Alberto, teniendo en cuenta que siempre fue bastante querido por la comunidad.

Según el relato de Caballero, en un momento dado se enteraron de que González fue notificado de que el terreno que ya estaba pagando por varios años se le podía quitar porque ya no estaba abonando las cuotas, por lo que decidieron ayudarlo a recuperar.

Puede leer: Comunicadores construyen casas en San Antonio

Posteriormente, en conversaciones entre amigos decidieron formar un grupo de amigos en WhatsApp, que hoy se denomina “Constructores de Sueños”, con el que se busca llevar adelante la construcción que comenzó este sábado. Los trabajos prevén realizarse cada fin de semana.

Varias son las personas que donaron materiales necesarios para la edificación, mientras que los constructores de la casa son voluntarios, entre los cuales también hay profesionales que dirigen la obra.

Por su parte, César Alberto comentó a Última Hora que le sorprendieron con la noticia de la construcción de su futura casa. “Me llamaron supuestamente para animar un evento cristiano, pero al llegar el señor Eleno Caballero, uno de los que están liderando este proyecto, me preguntó por qué no estaba construyendo mi casa. Ahí les conté que no estaba pudiendo empezar porque tenía muchas cuentas”.

En ese momento se comenzó a hacer una “vaquita” para arrancar la iniciativa. “Para iniciar el proyecto, le llamamos al padre Vicente Segovia, un sacerdote que siempre apoyó a mi familia, quien vino a dar la primera palada y la bendición a la obra”.

“Este es un servicio que nace entre estos hombres que construyen con el corazón, donde ellos son los protagonistas de esta historia. Me comentaron que a una persona se le quemó toda su casa y fueron a socorrer y realizar este mismo trabajo. De ahí se acordaron de mi familia y desde ahí se está formando. Ahora yo quiero formar parte del grupo y ayudar a construir los sueños de otras familias”, expresó César Alberto.

Finalmente, dijo que dedica la música Buen amigo a todos los hombres que están construyendo su futura casa. El tema fue compuesto y publicado en el año 2020 por el músico.

Cesar Alberto - Buen Amigo ( Vídeo Oficial 2020)

El cantante y su esposa Luly son padres de cinco niños: una de 11, otro de 10, de 7, de 4 y uno de un año. Juntos habían iniciado un emprendimiento de ventas en una galería del Mercado Municipal de San Lorenzo, pero que se fue a la quiebra durante la pandemia del Covid-19, por lo que tuvieron que rematar todo. Después, comenzaron a vender verduras en su casa.

Actualmente, González es playero en una estación de servicio en San Lorenzo y, además de activar en distintos espacios pastorales de la Iglesia Católica, cantar y animar eventos cristianos, se dedica a enseñar guitarra a niños y adultos. “La pandemia nos enseñó a trabajar en distintas áreas”, finalizó diciendo el músico.

Las personas que estén interesadas en colaborar con la familia de César Alberto y Luly pueden comunicarse al (0982) 712-770.