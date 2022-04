Conmovedor abrazo de suboficial a niño abandonado

La suboficial Estela León, de la Comisaría 12ª de dicha ciudad, manifestó para Extra que tras bajar de la patrullera de la nada se le acercó un niño, quien le pasó la mano y comenzaron a hablar. “Como le vi solo le pregunté por su mamá y me dijo que les abandonó”, señaló.

Los agentes tuvieron que salir un momento del sitio, al volver a la cancha de nuevo el niño se le acercó, pero ya con mucha más confianza.

“Ahí le pregunte si me quería, y sí, te quiero muchísimo, me dijo. ¿Querés que te abrace? Sí, respondió. Tenía una enorme y encantadora sonrisa el niño, entonces le pregunté si le extrañaba a su mamá. Le extraño muchísimo, me dijo”, detalló la agente de policía.

La misma en ese momento se sentó y le dijo que le podía abrazar todo lo que quisiera. “No me quería soltar más, casi me hizo llorar”, afirmó.

Ella manifestó que el gesto del niño le llegó muy dentro, porque ella es mamá soltera y sus hijos le ven muy poco al papá. Aseguró que el tiempo y el cariño de ambos padres son necesarios para los niños.

Unos minutos después se le acercó otro niño diciendo que era su hermano. “Me contó que tiene una hermana de 11 años, y que Silvio es su hermanito”, recordó.

“Me dijo que vive con su papá. Nos abandonó nuestra mamá porque mi papá es muy borracho, y que un vecino les cocina reviro para que puedan comer”, relató por último la agente Estela León.