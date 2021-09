De esta manera, quedaron sancionadas las modificaciones del Código Penal que tipifican a las invasiones de tierras como un crimen, cuya pena privativa de libertad podría llegar hasta los 10 años. A partir de ahora, la promulgación o rechazo dependerá del Poder Ejecutivo.

El presidente de la Cámara de Diputados, Pedro Alliana, pidió a sus pares analizar con celeridad la propuesta de normativa debido a que en inmediaciones del Congreso se produjeron incidentes entre manifestantes y policías.

Los legisladores opositores pidieron una moción para que el texto sea postergado por 15 días, pero este planteamiento no prosperó.

Antes de proceder a la votación nominal, la bancada del Encuentro Nacional y algunos liberales de las bancadas A y B, decidieron abandonar la sesión de la Cámara Baja.

Finalmente, el texto quedó aprobado, sin modificaciones, con la anuencia de 49 legisladores, principalmente colorados.

Relacionado: Cámara de Senadores eleva penas para las invasiones de tierras

No se resuelve el problema de fondo

El diputado liberal Emilio Pavón aseguró que en el país aún no están dadas las condiciones para que se aprueben propuestas como estas, ya que las instituciones no dan respuestas a quienes no tienen tierras. Abogó por no dar medidas alternativas a los invasores, pero que no se eleven las penas.

Pastor Vera Bejarano (PLRA) sostuvo que se trata de un proyecto de ley “populista e hipócrita” ya que con el aumento de penas no se disminuye la anuencia de los diferentes hechos punibles. “No vamos a resolver problemas de fondo”, afirmó. Planteó que la propuesta de normativa sea modificada.

El liberal Édgar Acosta afirmó que quienes impulsan el proyecto de ley no buscan proteger los intereses generales, sino más bien, el particular. El legislador criticó que se busquen elevar las penas a las invasiones sin que exista algún estudio que hable de esto como una solución para las ocupaciones.

Indígenas son "manipulados" por la izquierda

El diputado colorado cartista, Basilio Núñez, reiteró que la propiedad privada es inviolable y cuestionó a los liberales por priorizar cuestiones electorales y busquen confundir a la ciudadanía. “Las invasiones son en la región Oriental y el 50% de esas invasiones son en áreas urbanas”, dijo.

Núñez manifestó que los indígenas que se movilizan en Asunción son manipulados por sectores de izquierda y por parlamentarios que comulgan con ideales socialistas. Aseguró que “es el momento de dar tranquilidad al campo”.

Basilio Núñez adelantó que la postura de Honor Colorado es a favor de aprobar el texto así como provino desde el Senado.

El diputado colorado cartista citó a los legisladores del Frente Guasu como unos de los responsables de la instigación de invasiones de propiedades privadas.

Te puede interesar: Movilización frente al Congreso provoca incidentes y la quema de tres vehículos

No hay paz sin justicia

La diputada Norma Camacho señaló que el cambio de dos artículos de una ley no es la solución a los problemas verdaderos del país. Afirmó que las instituciones son corruptas y mientras no haya justicia, no habrá paz social.

Camacho mencionó que se les está engañando a las personas al decirles que aumentando las penas se garantizará la propiedad privada. Cuestionó que los legisladores no hayan escuchado la voz de la Iglesia que pidió diálogo.

La diputada por el Partido Encuentro Nacional recordó que "la mafia está presente en el país" y que las penas para este tipo de hechos solo afectarán a los más vulnerables.

Por su parte, el diputado por Patria Querida, Sebastián García, indicó que “evidentemente” esta propuesta de normativa no es suficiente, pero dijo que será parte de muchas acciones con las que se buscará combatir. “Creo que este es un primer aporte a un fenómeno que existe”, dijo.

García aprovechó la ocasión para pedir coherencia a la Asociación Nacional Republicana (ANR), para que actúe respecto a las invasiones de espacios públicos por parte de las seccionales coloradas. Recordó que hay sentencias firmes pero aún la Municipalidad de Asunción no toma posesión.

La diputada Kattya González cuestionó a sus pares por rechazar la elevación de penas en violencia contra menores, el contrabando u otros hechos de mayor gravedad, pero ahora se abocan en criminalizar las invasiones.

Aseguró que mientras la Fiscalía y la Policía sean corruptas, no se aplicarán las penas contra los invasores.

Te puede interesar: La tensión aumenta frente al Congreso y se desatan nuevos enfrentamientos

La legisladora por el PEN criticó que no se haya dado tiempo para debatir y hablar con todos los sectores afectados.

Mientras que la liberal Celeste Amarilla se mostró a favor de aprobar el proyecto de ley. Sin embargo, lamentó coincidir con los colorados en esta ocasión ya que considera que este partido es el responsable de la pobreza y las invasiones.

El estudio de este proyecto de ley se dio en medio de una serie de movilizaciones campesinas e indígenas en diferentes puntos del país. Estos sectores aseguran que exigirán que el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, vete la sanción por parte del Congreso.