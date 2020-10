“El resultado de análisis de la Fiscalía aún no está. No obstante, el sanatorio le había practicado también una alcoholemia, me dijo mi asistente que presentaron su informe esta mañana y que salió positivo”, dijo el fiscal.

Lea más: Fiscalía imputa a conductora que atropelló a trabajadora sobre Mariscal López

Rienzi explicó en Ñanduti AM que la prueba de alcoholemia realizada en el sanatorio privado se hizo a pedido del médico tratante. La conductora sigue internada, por lo que su testifical se realizará por medios telemáticos.

El agente del Ministerio Público explicó que debido a que el laboratorio forense trabaja por cuadrillas, aún no se tienen los resultados de la muestra de sangre de la conductora.

La mujer se había negado a hacerse el alcotest, por lo que el Ministerio Público lo hizo por orden judicial, casi 10 horas después del accidente fatal.

Este martes, familiares de Natalia Noemí Godoy se movilizaron luego de que el fiscal Adriano Rienzi formulara imputación por homicidio culposo y violación de la cuarentena sanitaria a la joven que conducía la camioneta que impactó contra la víctima.

Los allegados piden que la mujer sea derivada a prisión, mientras que el Ministerio Público requirió la prisión preventiva.

Relacionado: Familiares de trabajadora atropellada piden prisión para conductora

El informe policial menciona que la camioneta guiada por la joven circulaba sobre la avenida Mariscal López con destino a Asunción, cuando cerca de Santa Teresa perdió el control de su vehículo y chocó, primeramente, por el cordón de la vereda y luego impactó contra la parada de bus, llevando por delante a la joven madre, quien deja huérfana a una pequeña niña de apenas 8 meses.