Conductor de ómnibus arrolla una bicicleta tras reclamo de ciclista

El afectado, Carlos Von Lucken, relató en comunicación con NPY, que unos metros antes del hecho, el ómnibus ya casi lo atropelló sobre la avenida Mariscal López, en la ciudad de Fernando de la Mora.

“El colectivo me pasa rozando hasta que me tira a la vereda. (El conductor) me dijo mal que salga y yo le reclamo. Ahí gira la rueda y me embiste con el colectivo. Yo logro sacar mi pierna y fueron solamente daños materiales, pero fue una locura”, relató Von Lucken.

Embed

El ciclista comentó que una camioneta detuvo al colectivo a unos metros del sitio tras el actuar criminal. Asimismo, detalló que el conductor le ofreció G. 2 millones para “dejar pasar el incidente”.

El afectado ya radicó la denuncia ante una Comisaría, pero hasta el momento no pudo hablar con los responsables de la empresa. Adelantó que llevará adelante acciones legales contra el conductor.

A través de las imágenes proporcionadas por comerciantes de la zona se observa cómo el trabajador del volante realiza una maniobra en dirección al ciclista luego de que este le reclamara su actuar.