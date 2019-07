Condenan a 3 años de cárcel a ex ministro Luis Riart

El ex secretario de Estado recibió una condena de 3 años de cárcel, mientras que a los coprocesados José López Pistilli y a Luis Fretes les dieron 3 y 2 años, respectivamente. Sin embargo, Marco Ferreira fue absuelto.

Las juezas Gloria Hermosa y Alba González votaron por la condena y Mesalina Fernández votó por la absolución de todos los procesados.

Fueron juzgados por supuesta lesión de confianza a raíz de la presunta sobrefacturación en la compra del edificio Excelsior en Presidente Franco y 15 de Agosto, de Asunción.

El día anterior, la fiscala Marlene González había solicitado en el juicio la pena de 4 años de prisión para Riart y Pistilli, y 3 años para Luis Fretes y Marcos Ferreira.

De acuerdo con la investigación del Ministerio Público, pese a que la Dirección de Contrataciones Públicas señaló que todos los documentos estaban en regla, no cumplieron con la urgencia de la habilitación y la titulación del edificio. Asimismo, que el precio pagado era superior a la tasación.

Incluso, la fiscala había mencionado que el ex titular del Consejo Nacional de la Vivienda (Conavi), Gerardo Rolón Pose, tenía que estar también investigado en la causa, ya que fue su institución la que tasó el inmueble.

En su alegato, Riart había aclarado que la compra se hizo para no perder la asignación presupuestaria, y que fue dentro del rango de la tasación hecha por el Conavi. El plan era ahorrar unos G. 3.600 millones por año.

El Ministerio Público comprobó que el edificio efectivamente fue ocupado luego de la compra, y que el ex ministro de Educación hizo todo lo posible para la titulación.

El caso

El edificio Excelsior, ubicado en 15 de Agosto entre Presidente Franco y Benjamín Constant, de Asunción, era propiedad de María Josefina Scavone. Estaba valuado en G. 12.579.600.000 y fue adquirido por el Ministerio de Educación y Ciencia (MEC) en la administración de Luis Riart por G. 14.045.123.400, a modo de urgencia.

Debía albergar oficinas para unas 200 personas. Sin embargo, la Fiscalía constató en su momento que no había urgencia para la compra, y halló contradicciones en el proceso, debido a que primeramente se realizó la compra vía excepción y luego se llamó a licitación para la remodelación del edificio.

En el caso fueron investigados, además del ex ministro Riart, los ex funcionarios del MEC José López Pistilli, ex director de Administración y Finanzas; Marco Antonio Ferreira Basualdo, ex asesor de la Unidad Operativa de Contrataciones (UOC); y Luis Fretes, ex coordinador de la misma unidad.