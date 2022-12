“No fue fácil, soy madre de cuatro niños y tuve que mudarme totalmente a Ciudad del Este para poder estudiar. Yo era docente en mi comunidad, pero me di cuenta que no era mi vocación y renuncié. Empecé a investigar y me enteré que como indígena tenía ingreso directo en la Facultad de Ciencias de la Salud del Universidad Nacional del Este (Facisa-UNE)”, comenta Mónica Palacios.

La nueva licenciada recuerda que cuando se instaló en la capital departamental prácticamente no hablaba el español y sin conocer a nadie y junto a su hermano, asumieron el desafío y fueron hasta Minga Guazú, donde está la sede de la Facisa.

“No sabía que teníamos el privilegio de tener acceso directo a la facultad nacional y empecé a averiguar. Así termine hablando con el doctor Hugo Casartelli (Decano). Eso fue en el 2016 y él me guío para poder empezar, que fue relativamente fácil, después vinieron los momentos difíciles que pasamos con mi hermano”, relata con orgullo.

Insistió que fue una etapa bonita, pero al mismo tiempo dura por tratarse de personas de escasos recursos económicos. “Económicamente fue muy complicado, no pasábamos bien en ese aspecto. Fue difícil para nosotros, pero al final valió la pena. Yo tengo cuatro hijos y les traje a todo conmigo. Mucho luchamos”, remarcó.

Los orgullosos hermanos mencionaron que la intención que tienen en estos momentos es quedarse definitivamente en Ciudad del Este, donde proyectan trabajar con comunidades nativas instaladas en la ciudad y asistir también los que vienen a trabajar.

“Muchos vienen y no saben qué hacer acá y si nos quedamos les vamos a ser útiles. Hay muchas necesidades en mi comunidad, pero creo que desde acá les vamos a hacer más útiles”, señala.

Recordó que la defensa de tesis lo realizó el pasado 23 de diciembre. “Empezamos en castellano y terminaron en guaraní. Nuestra tesis fue un proyecto de cómo ayudar a nuestra comunidad y lo hicimos en guaraní y ahí fue más fácil trabajar y lo denominados Tekoha resãire ñangarekorã kuaaty techapyrã: tekoha Iryvaja Ygua, Arroyo Guazúpe guarã (Modelo de Enfermería Comunitaria Propuesto para la Comunidad Indígena)”, señaló.

La mujer agradeció el apoyo y acompañamiento del profesor Arnaldo Martinez. “Fue quien nos ayudó muchísimo en toda la etapa de elaboración de la tesis. Él fue quien vio en nosotros el potencial que teníamos y gracias a él estamos acá, terminamos nuestra carrera”, indicó.

Un poco de historia

Los hermanos Palacios, son integrantes del Pueblo Originario Ava Guaraní, de la comunidad Iryvaja Ygua de Arroyo Guazú, Minga Porã, defendieron sus trabajos finales de grado, y se convirtieron en licenciados en Enfermería, egresados de la Facisa-UNE.

El viernes 23 de diciembre presentaron y defendieron el trabajo titulado "Tekoha resãire ñangarekorã kuaaty techapyrã: tekoha Iryvaja Ygua, Arroyo Guazúpe guarã”, en su lengua nativa, el Guaraní, apoyada por un material con traducción simultánea en castellano.

Lea más: Capacitan para censo indígena 2022 en la lengua de cada pueblo nativo

Según los antecedentes, ambos ingresaron a la carrera de Enfermería de la Facisa-UNE por la modalidad de admisión directa, en el marco de lo establecido por la Resolución número 191/2010 del Consejo Superior Universitario de la UNE, a través de la cual fue aprobado el “Régimen de Admisión de Egresados del Nivel Medio a integrantes de Comunidades Originarias del Paraguay.”

“Celebramos con profunda emoción este significativo acontecimiento sin precedentes en nuestra comunidad educativa, la Facisa-UNE”, celebra la alta casa de estudio ubicado en el kilómetro 16, distrito de Minga Guazú, Alto Paraná.