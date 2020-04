¿Cómo trabajar desde casa? La tecnología, aliada en la implementación del teletrabajo

Entre las medidas para frenar la expansión del coronavirus Covid-19 y no detener la producción laboral se estableció el sistema del teletrabajo en las profesiones y rubros que sean posibles y, de momento, el desafío es lograrlo. Según un documento difundido por la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires denominado Recomendaciones psicológicas para afrontar la pandemia, es importante mantener nuestras rutinas y métodos de trabajo acostumbrados, a fin de no perder el ritmo y continuar nuestras vidas con normalidad, en lo posible.

Por eso, y para aprovechar la tecnología como asistencia en el desarrollo del teletrabajo, presentamos una serie de consejos para ayudar a mantener la rutina:

- Crear un espacio de trabajo cómodo que se adapte a tus necesidades. Es importante diferenciar los espacios y, en la medida de lo posible, no trabajar en los mismos espacios de recreación.

- Establecer una rutina y preparar con antelación el lugar de trabajo. Las personas somos seres rutinarios, sociales y valoramos la previsibilidad, la pandemia en pocas semanas alteró esto. Para paliar esta sensación de inseguridad es necesario construirnos una nueva rutina de trabajo.

- Establecer un horario de trabajo. Home-office no implica la disponibilidad completa, es necesario recordar que debemos cumplir y respetar nuestros horarios de descanso y trabajo.

- Vestirse como si se fuera a trabajar. Aunque no vaya a salir de su casa, quitarse el pijama o la ropa de dormir para evitar la sensación de discontinuidad y poder organizar los ciclos del día. Si bien no es necesario vestirse de traje, cambiarse, arreglarse en general y no pasar el día en pijamas es lo ideal.

- Hacer descansos de manera regular. Nuestro trabajo sigue siendo un esfuerzo importante y estamos viviendo una situación de crisis externa, por eso es importante tomarse un tiempo de descanso entre tareas y no agobiarse. Tampoco está mal parar y preparar un café.

- Destacar las tareas más importantes y priorizarlas. Planificar, planificar, planificar. La organización es la clave para afrontar el desafío de trabajar desde casa, por eso, dentro de nuestras tareas, debemos identificar y establecer un check-list de actividades ordenándolas entre importantes y urgentes.

- Evitar las distracciones. Es vital. Definir momentos para leer correos electrónicos, las llamadas telefónicas, uso de las redes sociales, y evitar realizar las tareas del hogar entre labores.

- Realizar copias de seguridad de manera periódica. Siempre, nunca son suficientes. También se debe acceder a sitios webs seguros, cuidar las contraseñas, actualizar los sistemas y aplicaciones y utilizar antivirus en los que equipos

- No perder la motivación. Continuar accediendo a la naturaleza y a la luz solar siempre que sea posible, alimentarse bien y mantenerse hidratado, mantener sus redes sociales de contención emocional con sus familiares, amigos y personas de confianza a través de medios digitales.

El diseño de nuevas rutinas es un desafío, requiere flexibilidad y hay que tener en cuenta que es un esfuerzo, pero tenemos como aliada principal a la tecnología, para mantenernos en contacto y apoyarnos en nuestras redes sociales de contención y afecto. En estos momentos es importante ser considerado con uno mismo, teniendo presente que los cambios de rutina tan abruptos, la incertidumbre y la amenaza de la pandemia afecta el estado emocional. Es importante considerar que esto mismo le ocurre a los demás, por lo tanto, también es necesario intentar ejercitar la tolerancia.

Actualmente empresas del sector público y privado están implementando este método de trabajo remoto para poder continuar con sus labores, al tiempo que intentan disminuir la posibilidad de contagio del Covid-19. Un ejemplo de ello es la empresa Tigo, donde colaboradores de áreas de soporte están trabajando desde sus hogares aprovechando la tecnología y la conexión que les brinda la empresa. Todos juntos, podemos.

Por su parte, desde Tigo Business, el área dedicada a las empresas, se ofrece la plataforma Microsoft Teams sin costo por 6 meses, como herramienta ideal para el trabajo a distancia. Dicha herramienta cuenta con los beneficios de video reuniones, integración de aplicaciones de terceros, entre otros. Además, ofrecemos la plataforma Tigo Money para el pago de salarios y comercio electrónico, a través del botón de pagos, de esta forma la empresa afianza su compromiso con sus clientes poniendo a disposición herramientas para afrontar la situación de emergencia.

Salud y seguridad

Tigo ha reafirmado su compromiso de mantener comunicado y unido a todo un país, en medio de esta crisis sanitaria. En este marco, ha desarrollado una serie de protocolos que garantizan el normal funcionamiento y la continuidad de los servicios. Algunas de las medidas que han tomado para colaborar con la presente emergencia por el virus Covid-19 son:

- Refuerzo en utilización canales digitales y herramientas de autogestión.

- Establecimiento de protocolos de atención al cliente, distanciamiento desinfección e higiene de elementos de trabajo

- El teletrabajo, cuando la naturaleza del trabajo lo permite.

Un espacio de trabajo seguro

Tigo provee un espacio de trabajo donde se aplican estrictos protocolos de higiene, desinfección y limpieza, además de otras medidas preventivas, como la reorganización del espacio estableciendo un distanciamiento entre colaboradores.

Autogestión

Teniendo en cuenta el difícil momento de emergencia sanitaria que se está viviendo a nivel mundial la consigna es “Quedate en casa”, pero ¿cómo nos mantenemos comunicados? Es importante recordar que debemos evitar concurrir a lugares con mucha aglomeración de personas, por eso se recomienda utilizar las herramientas y aplicaciones provistas por Tigo para realizar consultas y gestiones desde la comodidad de tu casa. Tigo ofrece las siguientes plataformas para autogestionarnos:

Desde la plataforma Mi Cuenta Tigo se puede realizar las siguientes gestiones: pago de facturas del servicio de telefonía, TV e Internet Tigo con tarjeta de crédito o débito, también desde tu billetera Tigo marcando *555# + SEND opción 4, además es posible descargar facturas de todos los servicios de Tigo, conocer el consumo de Internet en el celular, activar aplicaciones premium como Amazon Prime Video, comprar paquetes para navegar en internet, e inclusive realizar el reseteo de tu equipo de internet.

Por otro lado, desde la billetera Tigo Money los clientes de Tigo tienen la facilidad de realizar el pago de facturas de servicios básicos, así como minicargas, giros, envíos de dinero sin necesidad de ir a una tienda física o punto de Tigo Money, así como también realizar el pago de cuotas de universidad o financieras.

Canales de consultas online:

Centro de ayuda: En ayuda.tigo.com.py encontra todas las consultas en un solo lugar.

En ayuda.tigo.com.py encontra todas las consultas en un solo lugar. Chat Online: Disponible en el sitio web, en las aplicaciones (Mi Tigo y Tigo Shop) y en el Facebook Messenger, podrás chatear con Liza, la asistente virtual o con asesores expertos disponibles las 24 horas.

Disponible en el sitio web, en las aplicaciones (Mi Tigo y Tigo Shop) y en el Facebook Messenger, podrás chatear con Liza, la asistente virtual o con asesores expertos disponibles las 24 horas. Mail: atencionalcliente@tigo.com.py | Atención de 6.00 a medianoche.

Además, se puede acceder a nuestras aplicaciones y herramientas de autogestión:

Mi Cuenta: en micuenta.tigo.com.py se puede pagar, consultar y gestionar los servicios de hogar o telefonía Tigo.

en micuenta.tigo.com.py se puede pagar, consultar y gestionar los servicios de hogar o telefonía Tigo. Tigo Money App: se puede hacer giros, envíos o cargas de dinero y minicargas a otras líneas Tigo.

se puede hacer giros, envíos o cargas de dinero y minicargas a otras líneas Tigo. Tigo Shop App: para comparar o prestar paquetes para navegar, hablar o enviar mensajes.

para comparar o prestar paquetes para navegar, hablar o enviar mensajes. Recargas Tigo: en recargas.tigo.com.py se puede recargar saldo a tu línea u otras líneas Tigo.

Si el cliente precisa visitar una tienda, Tigo cuenta con tiendas habilitadas (solo están cerradas las que se encuentran en los Shoppings), siguiendo las recomendaciones sanitarias. Las mismas cuentan con menor capacidad de atención, para dar cumplimiento al distanciamiento social. En tal sentido, la empresa solicita no llevar acompañantes para realizar gestiones. El acceso se realiza por tandas y respetando la distancia recomendada.

Así, la empresa se adapta a los nuevos contextos, y utiliza a la tecnología como aliada, para seguir ofreciendo sus servicios de forma segura y confiable.