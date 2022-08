Comisión Bicameral recurrirá a la Justicia para obligar a comparecer a Horacio Cartes

El presidente de la Comisión Bicameral de Investigación sobre Lavado de Dinero , senador Jorge Querey , anunció que presentarán una acción ante la Justicia para exhortar al ex mandatario Horacio Cartes , a comparecer ante el organismo legislativo, luego de que no se haya presentado, alegando fueros parlamentarios, según informó NPY.

La acción será presentada el próximo miércoles tanto para el ex mandatario, como también para los demás dueños de tabacaleras. El juez de Garantías tendrá un plazo de tres días para expedirse.

El legislador indicó que será el primer paso a tomar y que posteriormente analizarán ir tomando las otras medidas que correspondan, ya que la ley reglamentaria establece arresto domiciliario por 15 días o multa la no comparecencia ante la Comisión Bicameral de Investigación.

Lea más: Cartes podría pagar multa o tener arresto domiciliario por no comparecer ante CBI

El parlamentario recordó que el diputado y también dueño de una tabacalera, Erico Galeano, se abstuvo de declarar ante la CBI, pero lo que se busca es que presten declaraciones sobre los hechos cuestionados.

Informes de Inteligencia

El legislador explicó que recientes informes de Inteligencia Financiera señalan que las transferencias de recursos, tanto internas como externas de las tabacaleras, tienen muchos huecos y muchas sospechas, por lo que se tiene un índice de riesgo elevadísimo de que se trate de lavado de dinero.

“Facturan todo en efectivo, crece su patrimonio pero algunos hasta no tienen locales, o incluso hay una pequeña lista de fallecidos, que figuraban como clientes”, especificó.

Entérese más: EEUU pone la mirada en Cartes y lo ubica en su lista de corruptos

De igual manera, detalló que externamente las transferencias de recursos van a Brasil y a México, pero llamativamente esos dos países no son precisamente los que más importan de Paraguay o a quienes se les exporta la porción de tabaco producida en el país.

Querey reveló también una reciente información sobre una empresa en particular de Singapur, que es la DWA, la cual se dedica al rubro de insumos para la fabricación de tabaco y con la cual las empresas tabacaleras operan.

No obstante, expuso que un reciente informe de Inteligencia Financiera alerta que la empresa está denunciada e investigada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac) y la Red de Control de Delitos Financieros (Fincen) de Estados Unidos.

“Las investigaciones guardan relación sobre que serían vehículos de lavado de activos de Corea del Norte, saben que EEUU tiene sanciones contra Corea, e incluso se le vincularía con tráfico de productos nucleares”, afirmó.

Sobre el punto, dijo que haciendo un une con flecha de las circunstancias y teniendo tanta vulnerabilidad y dudosa manera de las transferencias que ocurren, las tabacaleras tienen que explicar esta situación y por qué ocurre.

Finalmente, recordó que las Bicamerales se hacen para investigar un asunto de interés público o de sus pares y que no se trata de un juicio ni un proceso, ya que no hay posibilidad de castigo, por lo que sostuvo que no hay argumentos para no asistir.