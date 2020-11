Comienza convención colorada para mantener al cartismo en el poder

Quien sí participa de manera presencial es el ex presidente Horacio Cartes. El empresario tabacalero llegó acompañado del ex candidato a la presidencia Santiago Peña, el senador Antonio Barrios y el ex director de Itaipú Binacional, José Alberto Alderete. También se encuentra presente el diputado colorado Ulises Quintana.

Lea más: Convención aprobará continuidad del cartismo en ANR hasta el 2022

La asamblea de la Asociación Nacional Republicana (ANR) busca modificar varios artículos del estatuto para adecuarlo a la Ley de Financiamiento Político y para prorrogar el mandato de las actuales autoridades partidarias hasta el 2022, mediante un acuerdo entre los movimientos Colorado Añetete y Honor Colorado.

Por su parte, la disidencia al proyecto del acuerdo entre Cartes y Abdo no contaría con los votos necesarios, se estima apenas unos 250 votos de los 1.137 convencionales, por lo que se pronostica la continuidad de Pedro Alliana, de Honor Colorado, como presidente de la agrupación política hasta el 2022.

Para la aprobación de la prórroga, los convencionales requerirán de dos tercios de los votos y los disidentes precisan estar entre 380 para frenar la iniciativa. La mayor parte de los líderes de grupos de convencionales cuentan con cargos públicos en el Gobierno, lo que le facilitará a la cúpula cumplir con su propósito.

También puede leer: Sin hurreros no es convención

En los últimos días, varios senadores manifestaron su rechazo a la prórroga, siendo Enrique Riera el más crítico.