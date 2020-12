Las medidas guardan relación con la restricción de horarios para las actividades del ámbito social y el consumo del alcohol.

Ante ello, el presidente de la Cámara de Centros Comerciales del Paraguay, Jorge Mendelzon, hizo un llamado a las autoridades para establecer un estricto control y que las restricciones sean sin arbitrariedades.

“La gente está haciendo un esfuerzo muy grande para reactivarse económicamente y para qué entrar en restricciones si no va a haber un control formal. Nos parece imprudente restringir si no hay voluntad de controlar”, expresó Mendelzon en entrevista con Monumental 1080 AM.

Lea más: Covid-19: Se restringe la venta de alcohol desde las 22.00 y limitan las horas en eventos

El representante empresarial indicó que durante este último mes del año se observan señales de reactivación y que en este momento es oportuno otorgar libertad a la economía para seguir avanzando.

“Necesitamos que nos dejen trabajar y fomentar más el consumo, necesitamos reactivar y defender nuestros recursos humanos”, señaló.

El empresario insistió en que no es momento de instalar más temor, ya que existen protocolos sanitarios que se deben cumplir y controlar con mayor exigencia.

Bodegas también piden libertad para trabajar

En cuanto a la restricción para la venta de bebidas alcohólicas desde las 22.00 hasta las 5.00 en todos los locales, excepto los locales gastronómicos y bares, desde la Asociación de Bodegas del Paraguay también cuestionaron la medida.

“Realmente nosotros somos los afectados otra vez, y los culpables; y la restricción horaria es la más representativa para nosotros en diciembre, donde nosotros podemos recaudar el doble para cumplir con nuestro personal”, dijo Damián Fernández, presidente de la Asociación, a la misma emisora radial.

El comerciante también consideró que el problema es la falta de control y que, por ello, las personas se relajan, se aglomeran y hasta consumen bebidas en cualquier lugar.

“Estábamos esperanzados en que durante este fin de año podíamos recuperar algo, pensamos que podríamos paliar, pero con esta restricción somos nuevamente afectados”, consideró.