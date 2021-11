La convocatoria es para las 23:45 de este martes sobre la calle José Rodo y la avenida Mariscal López para luego dirigirse a la residencia presidencial. Según el flyer, se trata de una "gran caravana".

La directora de la Policía Municipal de Tránsito de la Municipalidad de Asunción, María Ramona Rodas, mencionó que no existe un pedido de acompañamiento.

Invitación.png La invitación para la caravana hasta Mburuvicha Róga corre en los grupos de WhatsApp. Foto: Gentileza.

"Nosotros no tenemos nada, ningún documento que nos diga que se va hacer una caravana, no tenemos nada", informó. Agregó que tampoco se prevé realizar un ordenamiento de tránsito, ya que no se cuenta con personal para el horario nocturno.

El año pasado, con restricción sanitaria por la pandemia del Covid-19, un grupo de colorados también se instalaron en la madrugada sobre la avenida Mariscal López para llevarle serenata, la polca del Partido Colorado.

Mediante videos viralizados se pudo constatar la asistencia de una gran cantidad de vehículos con globos y otros músicos que se instalaron frente al acceso principal de la residencia.