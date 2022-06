Claves coloradas para entender la filtración

Y eso que fue un golpe anunciado. La semana pasada, en un acto político realizado en Coronel Oviedo, Mario Abdo había anunciado que se verían “muchas cosas en esta campaña. Voy a contar una por una y nada de lo que diga va a ser mentira, va a ser con pruebas y con papeles (…). Mi Gobierno hizo lo que tenía que hacer y dejamos que las instituciones hagan su parte. Yo no soy la Justicia, no soy la Fiscalía, yo soy el Poder Ejecutivo. Pero antes de terminar mi Gobierno, si los otros estamentos no actúan, yo voy a contarle al pueblo toda la complicidad de los otros poderes que hoy favorecen al crimen organizado en el Paraguay”.

Los papeles de los que obviamente hablaba aparecieron unos días después y produjeron un tembladeral en las internas del Partido Colorado. Porque todo esto debe ser leído en ese contexto. El informe de la Seprelad revela cómo el banco de la familia Cartes habría montado un sofisticado sistema para hacer circular una cifra sideral de divisas que provendrían del contrabando de cigarrillos fabricados por Tabesa. Si todo fuera verdadero sería una evidencia de que la tabacalera de Horacio Cartes simulaba ventas de cigarrillos entre personas y firmas satélites para justificar contablemente el ingreso de un dinero sucio. Es decir, lo que siempre se sospechó: Un lavado de divisas inconfundible.

Una vez repuesto del shock inicial, todo el equipo jurídico, parlamentario y periodístico del cartismo ensayó la respuesta corporativa. Lo publicado fue definido como un “mamotreto”, un “refrito” o una “payasada”. La diputada Rocío Abed de Zacarías sobreactuó su indignación con una sinonimia absurda. Según ella “los cartistas son perseguidos hoy como los comunistas durante el stronismo”.

No olvide que el tema debe ser interpretado en clave colorada. Por un lado, hay datos contundentes, escandalosos. Los préstamos inexplicables, la montaña de dinero en efectivo dando vueltas, lo extraño de las operaciones, darán lugar a muchos análisis más en los diarios y las redes. Si todo lo publicado fuera cierto, Cartes debería ir preso y la política paraguaya sufriría una conmoción.

Pero, por el otro, si todo fuera un montaje mentiroso sería igualmente grave, pues demostraría la utilización de órganos del Estado con el fin de destruir a un adversario político. La verdad la deben dilucidar el Ministerio Público y la justicia ordinaria, algo que la opinión pública sabe que no ocurrirá debido a la corrupción pestilente que los ha invadido. La Fiscalía, dependiente de Cartes, no va a actuar. Lo que equivale a decir que el camino judicial contra el mismo no va a progresar, por lo menos antes de las elecciones de diciembre.

Entonces, ¿qué va a pasar?, ¿cuáles serán las consecuencias de estas revelaciones? Si hacemos de cuenta que la opinión de la Embajada norteamericana no tiene ningún valor y que –gua‘u– todo se decide entre actores paraguayos, podemos señalar algunos efectos.

Primero, se acentuará el antagonismo entre los dos principales líderes de la ANR. El manejo de la estructura del Estado se enfrentará con la mayor fortuna del Paraguay. La disputa por la simbólica presidencia del partido será más trascendente que la pugna entre Peña y Velázquez, cuya suerte posterior dependerá de cómo se resuelva aquella madre de todas las batallas. Segundo, Cartes incrementará su inversión financiera en la política –su única arma en ese campo–, lo cual aumentará proporcionalmente la resistencia y el miedo que genera su avasallante hegemonía. Tercero, quedará aún más en evidencia el peso del tráfico y el lavado de dinero en la ANR. Y, por último, si el nivel de groseras acusaciones sigue en este tono, el sofístico abrazo republicano final será un poco más difícil. Dije difícil, no imposible. No olvide que estamos hablando en clave colorada.