“Él alega que no pidió el desalojo, pero en la nota que se envió a la Comandancia de la Policía Nacional figura que él firmó ese pedido de desalojo. Vino a decir cualquier cosa, pero no es la solución”, señaló Osmar Schetina, miembro de la coordinadora Todos unidos.

Dijo que el intendente fue recibido con mucho malestar, pero que luego de varias promesas logró suavizar la situación. No obstante, señaló que los pobladores tienen en cuenta que solo se trata de una campaña política.

Nota relacionada: Ocupación de plazas históricas enfrenta a la Policía e Intendencia de Asunción

“Hizo varias promesas como campaña política, pero sabemos que eso no va a pasar, por eso estamos decididos a salir a las calles. Supuestamente, se comprometió a la reubicación de tierras, pero sabemos que no hay reubicación, de hecho ya hay empresas privadas que se adueñaron de las tierras, no hay dónde reubicar a la gente. Son promesas baratas”, sostuvo el poblador.

Sobre la situación de las familias damnificadas explicó que en todo Bañado Norte y Chacarita no hay inundación por el río Paraguay, ya que la Costanera sirve como una franja de dominio que no permite el ingreso del agua.

Comentó que el verdadero problema es que los cauces hídricos, unos 17 arroyos en Asunción, no se limpian o por obras fueron desviados.

También puede leer: Policía dice que no recibió pedido de Comuna para despeje en plazas

“Los arroyos no tienen salida porque los tubos de desagües al río están altos y las casas están abajo, ese es el efecto palangana del que tanto se habla. Inundación por río no hay, eso lo que tratan de hacer creer a la gente, pero no a pasar por encima de la Costanera el río”, ironizó

Dijo que esta situación hasta se puede tomar como una medida intencional para desalojar a las familias. Lamentó que a pesar de la problemática no existe una formalización con un censo correspondiente de los habitantes y que se otorgue un registro de ocupación de tierra que evite la reventa de casa en la zona.

Criticó además que se encuentre vacante la Dirección de Registro de Ocupación, un cargo sumamente necesario para la formalización de tierra. “Ahí ya te da la pauta de que no les interesa”, indicó.

Los afectados salieron a las calles y cerraron la avenida España y la calle Estados Unidos. Según Schetina, sobre la avenida España fueron desalojadas 10 familias y del Parque Caballero otras 20, mientras que están bajo amenaza de despeje las viviendas ubicadas en la calle 12 de junio.

"Pretenden instalar falacias"

Por su parte, el intendente de Asunción, Óscar Nenecho Rodríguez, señaló que se "pretenden instalar falacias" por parte de actores políticos que quieren llevar "agua a su molino" en esta situación.

"Nosotros hemos conversado, les comunicamos incluso, que los únicos que están viendo los refugios para ello, que les está acompañando es la Municipalidad de Asunción", sostuvo.

Afirmó que ya se cuentan con lugares disponibles para que las personas sean reubicadas en casos de que empiece a subir el río. Reconoció que la reunión con los pobladores inició de manera muy hostil, pero que al final terminaron el encuentro en horas de la madrugada con "abrazos, fotos y agradecimientos".

"Esto no es una problemática municipal, es una problemática del Gobierno Central que tiene que ponerse las pilas y solucionar. Estamos en campaña política y ellos quieren sacar rédito y para mala suerte de ellos la gente ya no les cree, perdieron credibilidad", mencionó.

Rodríguez manifestó que la Municipalidad está haciendo el trabajo de limpieza de los cauces y limpieza de canales. Además de obras que serán en beneficio de los habitantes de la zona. "La Municipalidad está presente, lo que no vemos es al Gobierno Central", criticó.