Centenares de personas se juntaron para aplazar a Marito

Las personas expresaron así su hartazgo y repudio ante los hechos de corrupción, así como su indignación por la burla del presidente Mario Abdo Benítez ante el pedido desesperado de un hombre por medicamentos en Villarrica.

Vestidos de negro, con banderas paraguayas, carteles y tapabocas los ciudadanos señalaron que la gestión de Marito está aplazada. También hubo manifestaciones en Itapúa y Ciudad del Este.

Entre los reclamos, las personas esperan que el Gobierno asuma su responsabilidad política en el caos que vive el país, y que tanto el presidente como el ministro de Salud, Julio Mazzoleni, actúen para dar respuesta a las necesidades ciudadanas.

Además, se preguntaron dónde están los USD 1.600 millones aprobados para el combate a la pandemia, qué se hizo con ese dinero y por qué faltan insumos tan básicos como omeprazol en los hospitales.

Asimismo, la manifestación se realizó para exigir un sistema de salud universal gratuito, para que ningún Joel Oviedo tenga que volver a comprar remedios de su bolsillo ni ser humillado por un derecho básico, tal como ocurrió tras su pedido de auxilio al mandatario.

También demandaron que los administradores ofrezcan soluciones integrales a toda la población sin dar lugar a las humillaciones públicas. Igualmente, pidieron transparencia en el manejo de los recursos, saber qué medicamentos hay en stock en tiempo real; y un seguimiento de los datos de todos los fondos que ya fueron desembolsados y de la gestión financiera que el Ministerio de Salud realiza desde la pandemia.

Que no sea botín. Otro objetivo de la manifestación fue solicitar que la vacuna contra la Covid-19 no se utilice como botín político.

En la concentración se pudo escuchar cómo los manifestantes señalaban en coro algunas de estas frases: “Marito, basura, vos sos la dictadura”; “Marito, cobarde, tus manos tienen sangre”, mientras llenaban la sede de la ANR con papel higiénico, agregando que en el sitio partidario están “los que roban la nación”.

Incluso arrojaron huevos al edificio colorado, exigiendo la renuncia de la fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez, del presidente y del ministro de Educación, Eduardo Petta, entre otros.

Jessi Fernández lamentó en un tuit la situación de Oviedo, y escribió que no es que no se puedan proveer medicamentos al país, sino que esta situación no les importa a los políticos. “Prefieren ser buenos para nada mientras se llenan los bolsillos”, cuestionó; mientras que Violeta Franco indicó expresó que el deseo de todos es salud y educación pública de calidad. “¡Basta de burlarse de nosotros!”, reclamó en la red social.