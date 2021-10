Celeste Amarilla: "Estamos hartos de Efraín Alegre y Blas Llano"

“Yo no sé qué les pasa a los dos (Blas Llano y Efraín Alegre), no les comparo, pero por diferentes motivos deben irse los dos. Estamos hartos de ambos y la gente no quiere saber de ellos. Viven en su burbuja, rodeados de sus acólitos, pero no se dan cuenta de que hay un resto del PLRA que no les puede ver más”, dijo.

Para la diputada, Norman Harrison decidió descabalgar de su carrera electoral por la presidencia de la República debido a que se dio cuenta que no podría ganar con el internismo liberal.

Señaló que el empresario liberal hizo una prueba durante las Elecciones Municipales, con su respaldo a Eduardo Nakayama en Asunción, pero indicó que fue rotundo el fracaso.

Harrison, quien tenía intención de presentarse en las internas del PLRA para las Presidenciales 2023, anunció finalmente este miércoles que dejará a un lado su carrera política y se dedicará al sector empresarial.

Mencionó que la única forma de enfrentar al Partido Colorado en las Elecciones Generales del 2023 será con la unidad del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), como también de todas las fuerzas de la oposición.

"Con esa falta de unión en el PLRA es muy difícil buscar la alternancia del poder. Intenté por todas las vías establecer canales de comunicación entre los jefes liberales (Blas Llano y Efraín Alegre), hice el esfuerzo de acercar posiciones y no fue posible. Entonces, creo que es difícil así unir a todas las fuerzas políticas para enfrentar al gran partido, que tiene una mayoría interesante", sostuvo Harrison.