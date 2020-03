Celebridades se unen con canción Imagine ante Covid-19

Una larga lista de famosos se unieron al llamado, entre ellos Natalie Portman, Amy Adams, Will Ferrell, James Marsden, Sia, Kristen Wiig, Maya Rudolph, Cara Delevingne, entre muchos otros.

En su publicación, la actriz inicia hablando sobre su tiempo en cuarentena y sobre los efectos de la propagación del Covid-19.

También menciona la frase que varias celebridades de Hollywood han viralizado “We are in this together (estamos juntos en esto)" e inicia cantando la canción.

Esta colaboración entre todas las celebridades representa un mensaje de ánimo y de apoyo para los seguidores y para quienes se encuentren en situaciones difíciles ante el brote del virus en todo el mundo.

Asimismo, todos los que participaron de la canción se encuentran en sus hogares, demostrando que la cuarentena es necesaria para evitar la propagación del virus.