Cecilia Pérez, ex ternada para la Fiscalía General, ex ministra de Justicia y ex ministra asesora de Asuntos de Seguridad de la Presidencia.

La ex ternada alegó que no le afectó y que por ello no trascendió, pero que es necesario "levantar la voz" cuando esto pasa. "Estos son los motivos por los cuales a la mujer le cuesta candidatarse", señaló a radio Monumental 1080 AM.

Para la ex ministra del actual gobierno, es necesario que en el país las mujeres se unan para trabajar al respecto, ya que en los escenarios políticos aún predominan el "machismo" y "la misoginia, en algunos casos", aseguró.

"Yo escuché inventos personales. Fui la mujer de varias personas en este proceso y a los hombres no se los ataca con eso. Yo tengo conocimiento acabado de que me buscaban la vuelta y, como no encontraron, empezaron a hablar de cuestiones personales", dijo a la emisora.

Descartó que estos ataques hayan influido en la decisión del Ejecutivo sobre los ternados.

El Consejo de la Magistratura elaboró la terna para la Fiscalía General del Estado y eligió a Cecilia Pérez y a los jueces Gustavo Santander y Emiliano Rolón. Este último fue escogido en la víspera por el presidente de la República y ahora queda pendiente que el Senado preste su acuerdo para cerrar el proceso.

La ex ministra Cecilia Pérez apuntó que la violencia ejercida contra su persona se dio principalmente en las redes sociales. Incluso, sostuvo que algunos de los ataques provinieron de sus congéneres.

"A mí no me pasó lo que a Zully Rolón, por ejemplo", sostuvo sobre la ministra de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad).

"A ella la gente no la amenaza con matarle, la amenaza con violarle y eso genera un miedo diferente. A la mujer se la ataca por ese lado y eso genera un retroceso. El tema es cultural y que lo hagan otras mujeres me parece mucho peor", cuestionó.